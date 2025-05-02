بعمر الـ17.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو ومبابي

وبعمر 17 عاماً، لا يزال يواصل تألقه مع برشلونة منذ انطلاقته الموسم الماضي، وكان هذا الموسم أفضل بكثير مع توليه المزيد من المسؤوليات في الفريق.تألق لامين دفع البعض لمقارنته بالفرنسي ، نجم الغريم التقليدي ، عندما كان بعمر 17 عاماً أيضاً، وأظهرت الأرقام تفوق النجم الإسباني بشكل كبير.ماذا قدم لامين يامال بعمر 17 عاما؟وصل لامين يامال إلى مباراته رقم 100 مع برشلونة في المباراة الماضية أمام إنتر بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وعلى مدار أكثر من عامين منذ ظهوره الأول بقميص برشلونة، أسهم مع البلوغرانا في 55 هدفا، بواقع تسجيل 22 هدفاً وتقديم 33 تمريرة حاسمة.ماذا قدم بعمر 17 عاما؟وسلطت شبكة "Sholy Nation Sports" المهتمة بالأرقام على ما قدمه كيليان مبابي عندما كان بعمر لامين يامال (17 عاما).وأضافت أن مبابي بعمر 17 عاما خاض 46 مباراة فقط، سجل خلالها 28 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وذلك حين تم تصعيده للفريق الأول مع بالدوري الفرنسي.ماذا قدم وميسي بعمر 17 عاما؟وفي سياق متصل، رصدت شبكة "سكاي سبورتس" أرقام وليونيل ميسي بعمر 17 عاما.وذكرت أن رونالدو لعب 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وأن ميسي لعب 9 مباريات فقط، سجل خلالها هدفا ولم يصنع.