نجوم العراق.. الطلبة يمطر شباك الكرخ برباعية وتعادل يحسم مواجهة النجف وديالى

المباراة الأولى التي جمعت الطلبة والكرخ، جرت على ملعب "الساحر " عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، وانتهى شوطها الأول بتقدم الأنيق بهدفين لهدف.وسجل اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب في الدقيقة 27، وادرك الطلبة التعادل من ركلة جزاء أيضاً نفذها بنجاح اللاعب في الدقيقة 43، وعاد الطلبة ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 45+7 عن طريق .وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثالث للطلبة في الدقيقة 52 عبر المحترف ماسوفا، وأضاف الطلاب الهدف الرابع عن طريق في الدقيقة 59.وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 52 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 39 بالمركز 13.اما المباراة الثانية، فقد تعادل فريق مع ضيفه سلبياً من دون أهداف، في المباراة التي جرت على في العاصمة ، وهو الملعب الافتراضي لديالى.وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده للنقطة 37 بالمركز 13، كما رفع ديالى رصيده للنقطة 28 بالمركز 17.