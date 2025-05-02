قبيل مواجهة آرسنال الحاسمة.. صدمة قد تبدد أحلام باريس

وأكد أن ديمبيلي تعرض لتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد الثلاثاء الماضي، التي أقيمت على ملعب "الإمارات" في وانتهت بفوز الفريق الباريسي بهدف نظيف من توقيع ديمبيلي.وأوضح سان في بيان: "لكن وضع ديمبيلي يتحسن. سيتم تقديم تحديث إضافي في الوقت المناسب".ومن جانبه، قال ، مدرب سان جيرمان، إنه من المؤكد غياب ديمبيلي عن مواجهة ستراسبورغ، غدا السبت، بالدوري الفرنسي.في الوقت نفسه، قال ، إن هناك شعور بـ"شيء مميز" في النادي حيث أن فريقه، الذي ضمن التتويج بلقب لهذا الموسم، يسعى للتتويج بلقبين آخرين.ويخوض سان جيرمان مواجهة ستراسبورغ لحساب الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي، وهو يمتلك أفضلية بعشرين نقطة على أقرب ملاحقيه وضمن بالفعل التتويج بلقب الدوري.وسينتقل تركيز سان جيرمان لمواجهة الإياب أمام أرسنال الأربعاء المقبل، وهناك أيضا نهائي ، الذي سيواجه فيه ريمس في 24 مايو الجاري.وذكرت "بي إيه ميديا" أن ديمبيلي يسابق الزمن لكي يكون جاهزا للمشاركة مع سان جيرمان في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.