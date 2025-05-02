تصرفات "غير رياضية".. ريال مدريد مهدد بالعقوبات

وقررت والقيم والانضباط في يويفا تغريم 15000 يورو بسبب الهتافات العنصرية من بعض المشجعين بملعب الإمارات خلال الخسارة 3-0 أمام الفريق الإنجليزي.وفقد لقبه بنتيجة إجمالية 5-1 أمام ، بعدما خسر 2-1 إياباً في سانتياغو برنابيو بالعاصمة .كما قررت اللجنة منع بيع التذاكر لمشجعي ريال مدريد في المباراة القادمة بالمسابقة الأوروبية خارج برنابيو بسبب "السلوك العنصري".لكن بيان يويفا أوضح أن عقوبة منع بيع التذاكر ستكون "مع وقف التنفيذ" إلا إذا تكررت التصرفات في غضون عام.