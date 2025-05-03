اليوم.. ثلاث مواجهات في ختام الجولة الـ31 من "دوري النجوم"

ويضيف في أولى المواجهات نظيره في الساعة الخامسة والنصف عصراً على الاولمبي، ويحتل العاشر في سلم الترتيب العام برصيد (43) نقطة، فيما يحل فريق القاسم في المركز السابع برصيد (45) نقطة.وتجمع المباراة الثانية فريق مع البصري بملعب في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويحتل فريق الكرمة المركز التاسع برصيد (43) نقطة، فيما يحل فريق الميناء بالمركز السادس عشر برصيد (31) نقطة.ويشهد في قمة مباريات اليوم والتي تجمع مباراة أصحاب الأرض فريق الذي يحتل المرتبة الـ(12) برصيد (39) نقطة أمام صاحب الترتيب الثاني الشرطة الذي يملك في جعبته (62) نقطة في الساعة الثامنة والنصف مساءً.