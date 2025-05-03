كتيبة فليك تسعى للاقتراب من حسم الدوري الإسباني ضد بلد الوليد اليوم

ويدخل برشلونة المباراة وهو متربع على صدارة جدول " " بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي حيث يمتلك 76 نقطة تجعله قريبا من حصد اللقب.بينما يتواجد بلد في المركز الأخير بالجدول برصيد 16 نقطة فقط ويصارع من أجل تحقيق الفوز في محاولة لتحسين وضعه والهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمت بفوز عريض لبرشلونة بنتيجة 7-0 على ملعبه "مونتجويك".وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ومصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports HD3 ويتولى مهمة التعليق الخوذيري.وأكد المدرب استعداد الحارس تير شتيغن للعودة إلى الملاعب بعدما تعافى من الإصابة حيث سيتواجد في التشكيل الأساسي.في حين يفتقد برشلونة خدمات غول كوندي بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.حراسة المرمى: تير شتيغن.خط الدفاع: إريك غارسيا، كوبارسي، أراوخو، .خط الوسط: غافي، .خط الوسط الهجومي: ، فيرمن ، لامين جمال.خط الهجوم: .