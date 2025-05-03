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كتيبة فليك تسعى للاقتراب من حسم الدوري الإسباني ضد بلد الوليد اليوم

رياضة

2025-05-03 | 03:27
كتيبة فليك تسعى للاقتراب من حسم الدوري الإسباني ضد بلد الوليد اليوم
398 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستضيف ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" مباراة برشلونة ونظيره بلد الوليد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة وهو متربع على صدارة جدول "الليغا" بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد حيث يمتلك النادي الكتالوني 76 نقطة تجعله قريبا من حصد اللقب.

بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الأخير بالجدول برصيد 16 نقطة فقط ويصارع من أجل تحقيق الفوز في محاولة لتحسين وضعه والهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمت بفوز عريض لبرشلونة بنتيجة 7-0 على ملعبه "مونتجويك".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العراق ومصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports HD3 ويتولى مهمة التعليق عامر الخوذيري.

وأكد المدرب هانز فليك استعداد الحارس مارك أندريه تير شتيغن للعودة إلى الملاعب بعدما تعافى من الإصابة حيث سيتواجد في التشكيل الأساسي.

في حين يفتقد برشلونة خدمات غول كوندي بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني
حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: إريك غارسيا، كوبارسي، أراوخو، جيرارد مارتين.

خط الوسط: غافي، بيدري.

خط الوسط الهجومي: أنسو فاتي، فيرمن لوبيز، لامين جمال.

خط الهجوم: فيران توريس.
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كتيبة فليك تسعى للاقتراب

حسم الدوري الإسباني ضد بلد الوليد اليوم

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