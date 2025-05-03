اليوم.. الأهلي السعودي يواجه كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

ستشهد هذه النسخة بطلًا جديدًا بعد أن حقق العين لقب النسخة الماضية، وما يرجح كفة الأخضر في النهائي الثالث له، أن الأندية كانت المهيمنة منذ البداية بمستويات مبهرة وفارق جودة واضحة بفضل الصفقات الكبرى آخر عامين.على غير المعتاد في السنوات الماضية، سيُلعب نهائي دوري الأبطال بنظام مباراة واحدة، حُدد ملعب المشعة لها، باعتبار أن مدينة جدة كانت من استضافت الدور الفاصل بشكله الجديد منذ الدور ربع النهائي.في هذا التقرير نسلط الضوء على موعد مباراة وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا 2025 والقنوات الناقلة والجوائز ونتعرف إلى الأكثر تتويجًا باللقب والمزيد.موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا 2025 هو يوم السبت الموافق 3 مايو على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة والنصف بتوقيت .سيكون نهائي دوري أبطال آسيا 2025 بين الأهلي السعودي وكاواساكي منقولًا عبر عدد من القنوات العربية، اعتمادًا على موقعك الجغرافي.في السعودية سيُنقل النهائي عبر قناة SSC1 HD المشفرة، وفي الإمارات عبر الرياضية آسيا. أما في قطر وبقية المنطقة العربية، ستكون المباراة النهائية مذاعة عبر قناة beIN Sports AFC HD المشفرة، والكأس التاسعة.ويمكنك مشاهدة البث المباشر لنهائي دوري أبطال آسيا 2025 من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect، أو تطبيق شاهد VIP (من داخل السعودية).مع انطلاق النظام الجديد الممثل في دوري أبطال آسيا للنخبة حدثت طفرة كبيرة في الجوائز، حيث وصل الإجمالي إلى 42 مليون دولار.سيحصل البطل على 10 ملايين دولار، أما الوصيف سيجني 4 ملايين دولار، بينما الوصول إلى نصف النهائي يكفل 600 ألف دولار، و400 ألف دولار في ربع النهائي و200 ألف دولار في دور الـ 16، ومجرد المشاركة في البطولة يضمن 800 ألف دولار.جوائز دوري أبطال آسيا 2025