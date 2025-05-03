اليوم.. الأهلي السعودي يواجه كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

ستشهد هذه النسخة بطلًا جديدًا بعد أن حقق العين لقب النسخة الماضية، وما يرجح كفة الأخضر في النهائي الثالث له، أن الأندية السعودية
كانت المهيمنة منذ البداية بمستويات مبهرة وفارق جودة واضحة بفضل الصفقات الكبرى آخر عامين.
على غير المعتاد في السنوات الماضية، سيُلعب نهائي دوري الأبطال بنظام مباراة واحدة، حُدد ملعب الجوهرة
المشعة لها، باعتبار أن مدينة جدة كانت من استضافت الدور الفاصل بشكله الجديد منذ الدور ربع النهائي.
في هذا التقرير نسلط الضوء على موعد مباراة الأهلي
وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا 2025 والقنوات الناقلة والجوائز ونتعرف إلى الأكثر تتويجًا باللقب والمزيد.
موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا 2025
موعد مباراة الأهلي وكاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا 2025 هو يوم السبت الموافق 3 مايو على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد
ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي
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القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2025 بين الأهلي وكاواساكي
سيكون نهائي دوري أبطال آسيا 2025 بين الأهلي السعودي وكاواساكي منقولًا عبر عدد من القنوات العربية، اعتمادًا على موقعك الجغرافي.
في السعودية سيُنقل النهائي عبر قناة SSC1 HD المشفرة، وفي الإمارات عبر أبو ظبي
الرياضية آسيا. أما في قطر وبقية المنطقة العربية، ستكون المباراة النهائية مذاعة عبر قناة beIN Sports AFC HD المشفرة، والكأس التاسعة.
ويمكنك مشاهدة البث المباشر لنهائي دوري أبطال آسيا 2025 من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect، أو تطبيق شاهد VIP (من داخل السعودية).
ما جوائز دوري أبطال آسيا 2025؟
مع انطلاق النظام الجديد الممثل في دوري أبطال آسيا للنخبة حدثت طفرة كبيرة في الجوائز، حيث وصل الإجمالي إلى 42 مليون دولار.
سيحصل البطل على 10 ملايين دولار، أما الوصيف سيجني 4 ملايين دولار، بينما الوصول إلى نصف النهائي يكفل 600 ألف دولار، و400 ألف دولار في ربع النهائي و200 ألف دولار في دور الـ 16، ومجرد المشاركة في البطولة يضمن 800 ألف دولار.
جوائز دوري أبطال آسيا 2025
البطل: 10 ملايين دولار
الوصيف: 4 ملايين دولار
نصف النهائي: 600 ألف دولار
ربع النهائي: 400 ألف دولار
دور الـ 16: 200 ألف دولار
مرحلة الدوري: 800 ألف دولار
الإجمالي: 42 مليون دولار
الهلال السعودي
هو أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا على مدار التاريخ، بعدما حقق اللقب في 4 مناسبات سابقة، 2 منها بالمسمى القديم "بطولة الأندية
الآسيوية"، و2 بمسماها ونظامها الحالي.
ويأتي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المرتبة الثانية بتحقيق اللقب 3 مرات، بالتساوي مع أوراوا ريدز، بينما حقق استقلال الإيراني وسيونغام الكوري الجنوبي واتحاد جدة السعودي والسد القطري
اللقب مرتين.