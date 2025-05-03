بعد ازمة الإصابات.. الريال يتحرك لاستعادة نجمه من ميلان

وكان الـ "ميرنغي" قد سعى في وقت سابق إلى ضم الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب فضّل تجديد عقده مع الألماني، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة.وذكرت صحيفة "آس" ، أن الفرنسي ثيو ، الظهير الأيسر لنادي ، يُعد خياراً مناسباً يلبي احتياجات خلال الميركاتو الصيفي، بخاصة أنه سبق له أن لعب في صفوف الفريق " " قبل انتقاله إلى .وأشارت الصحيفة إلى أن ثيو يملك مقومات تتوافق مع متطلبات ريال : من حيث الخبرة، إذ يبلغ من العمر 27 عاماً، ومن حيث الوضع التعاقدي، ينتهي عقده مع في صيف عام 2026، بالإضافة إلى معرفته السابقة بأجواء النادي، ما يجعل تأقلمه سريعاً ومضموناً.ولفتت إلى أن ثيو كان ضمن صفوف الـ"ميرنغي" في موسم 2017-2018 خلال الولاية الأولى للمدرب ، لكنه لم يحصل حينها على فرصة حقيقية بسبب صغر سنه (كان يبلغ 19 عاماً فقط)، وقد غادر من دون أي خلافات مع النادي، ما يجعل عودته إلى سانتياغو برنابيو محل ترحيب من جميع الأطراف.وأكدت أن الجانب المالي سيكون حاسماً في الصفقة، إذ لم يتبقَّ سوى عام على نهاية عقد هيرنانديز، وهي الحالة التي يفضلها ريال مدريد عند التعاقد مع اللاعبين في السنوات الأخيرة، مما قد يدفع ميلان الى التفكير جدياً في بيعه لتفادي رحيله مجاناً.يُذكر أن ثيو هيرنانديز قضى مرحلة مميزة مع ميلان منذ انضمامه إليه في صيف 2019 قادماً من ريال مدريد، رغم تراجع نتائج "روسونيري" هذا الموسم واحتلاله المركز التاسع في جدول ترتيب ، وهو ما قد يدفع النادي الى النظر في العروض المقدمة إليه، بخاصة أنه كلف خزائن ميلان 20 مليون يورو.