ريال مدريد يتحرك نحو "رونالدو الجديد"

ويقدم المهاجم ، البالغ من العمر 26 عامًا، موسمًا استثنائيًا مع ، فقد سجل 52 هدفًا وأرسل 12 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بجميع المسابقات.ووفقًا لما ذكرته سابقا صحيفة"TEAMtalk"، فإن غيوكيريس بات هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، خاصة مثل آرسنال وتشيلسي، إلا أن اللاعب لديه رغبة واضحة في الانضمام إلى هذا الصيف.وشددت التقارير على أن غيوكيريس طلب من إدارة سبورتينغ لشبونة تسهيل انتقاله في سوق الانتقالات المقبل، إذ يطمح في خوض تحدٍ جديد، وكان قد حصل على وعد من النادي بتسوية الأمور لتسهيل انتقاله.ويبحث الفريق حاليًا تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خاصة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال في دور ربع النهائي، بعد خسارته 5-1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي بشبكة "سكاي سبورتس" ، فلوريان بلاتنبيرغ، عبر حسابه على منصة إكس، فإن إدارة دخلت بقوة في منافسة مع عدة أندية للحصول على توقيع اللاعب السويدي على غرار آرسنال، وتشيلسي، ومانشستر .وكان الألماني قد فكر في التعاقد مع غيوكيريس بالفعل قبل أن ينسحب من السباق؛ بسبب السعر المطلوب مقابل التنازل عن بطاقة اللاعب.ومن المنتظر أن يكلف التعاقد مع غيوكيريس خزينة ريال ، أو أي فريق آخر، مبلغاً يتراوح بين 60 و70 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل.وأشارت "سكاي" إلى أن آرسنال الإنجليزي يعد المرشح الأوفر حظاً للتعاقد مع " الجديد" في الفترة المقبلة.