انشيلوتي يرفض الاستسلام ويرفع راية التحدي: سنقاتل للظفر بلقب الدوري الإسباني

وأكد أنشيلوني في مؤتمر صحفي: "سنقاتل على لقب الدوري حتى الثانية الأخيرة من آخر مباراة لنا، مهما كانت النتائج"، رافضا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله مع .وذكرت تقارير إعلامية أن ، البالغ من العمر 65 عاما، يعتزم الرحيل عن هذا الصيف، حيث يتواصل ربط اسمه بتدريب المنتخب البرازيلي، وذلك قبل مواجهة يوم الأحد.ونقلا عن الموقع الرسمي للنادي، قال أنشيلوتي: "أتفهم أنكم تريدون التحدث عن مستقبلي، لكنني لا أرغب في ذلك".وأضاف: "هناك سوء تواصل بيننا. لست غاضبا، أنا هادئ وسعيد جدا. أعلم تماما ما يجب عليّ فعله وما سأقوم به. ولن أتحدث عن مستقبلي اليوم. أنتم تشعرون بخيبة أمل، لكن هذا لا يهمني".وأردف: "سأتحدث عن مستقبلي يوم 25 مايو، عقب المباراة الأخيرة في الموسم أمام ، وليس قبل ذلك".وأشار أنشيلوتي إلى أن: "أي شيء يمكن أن يحدث" في الأسابيع الأخيرة من هذا الموسم الصعب".وشدد أنشيلوتي على أنه: "لا يمكننا الاستسلام. يجب أن نحاول الفوز بكل المباريات المتبقية، ونرى ما سيحدث. سنبذل قصارى جهدنا للفوز. حتى الآن، هذا الموسم ليس جيدا، لكن إذا نجحنا في الفوز، فقد تنقلب الأمور ويصبح موسما جيدا للغاية".