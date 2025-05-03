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مباراة في الدوري الإنجليزي تشهد واقعة غريبة

رياضة

2025-05-03 | 12:49
مباراة في الدوري الإنجليزي تشهد واقعة غريبة
المصدر:
موقع كووورة
1,313 شوهد

شهدت مباراة ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي واقعة غريبة بعد إصابة حكم المواجهة.

وتعرض الحكم ديفيد ويب للإصابة في الدقيقة 21 بعد اصطدامه مع جوردان أيو لاعب ليستر سيتي ليسقط على الأرض.

ولم ينتبه اللاعبين لإصابة الحكم واستمروا في اللعب، إلى أن انتبه له جيمي فاردي قائد ليستر سيتي ليذهب إليه ثم حصل منه على الصافرة وأطلقها لإيقاف اللعب.

وبعد إيقاف اللعب تدخل الأطباء لإنقاذ الحكم الذي غادر الملعب لتلقي العلاج ولم يكمل المباراة، واستمر اللعب متوقفا حتى الدقيقة 35 لتعود المباراة للاستئناف بقيادة الحكم الرابع صامويل باروت.

وانتهت مباراة ليستر سيتي مع ساوثهامبتون، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) بفوز الذئاب 2-0.

وهبط نادي ليستر سيتي ونظيره ساوثهامبتون لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، إذ تأكد إنهائهما لمسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024 ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة على سلم الترتيب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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ليستر سيتي

ساوثهامبتون

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