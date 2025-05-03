مباراة في الدوري الإنجليزي تشهد واقعة غريبة

وتعرض الحكم للإصابة في الدقيقة 21 بعد اصطدامه مع جوردان أيو لاعب ليسقط على الأرض.ولم ينتبه اللاعبين لإصابة الحكم واستمروا في اللعب، إلى أن انتبه له قائد سيتي ليذهب إليه ثم حصل منه على الصافرة وأطلقها لإيقاف اللعب.وبعد إيقاف اللعب تدخل الأطباء لإنقاذ الحكم الذي غادر الملعب لتلقي العلاج ولم يكمل المباراة، واستمر اللعب متوقفا حتى الدقيقة 35 لتعود المباراة للاستئناف بقيادة الحكم الرابع باروت.وانتهت مباراة ليستر سيتي مع ساوثهامبتون، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ35 من (البريميرليغ) بفوز الذئاب 2-0.وهبط سيتي ونظيره ساوثهامبتون لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، إذ تأكد إنهائهما لمسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024 ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة على سلم الترتيب.