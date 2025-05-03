القاسم يعبر نفط ميسان بهدف يتيم في دوري نجوم العراق

وسجل هدفه الأول عن طريق اللاعب في الدقيقة 18. وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.وبهذه النتيجة، رفع القاسم رصيده للنقطة 48 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد عند النقطة 43 بالمركز العاشر.