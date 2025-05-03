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القاسم يعبر نفط ميسان بهدف يتيم في دوري نجوم العراق
رياضة
2025-05-03 | 12:56
268 شوهد
تمكن
فريق القاسم
من هزيمة مضيفه
نفط ميسان
بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم
العراق
.
وسجل
فريق القاسم
هدفه الأول عن طريق اللاعب
سيف رشيد
في الدقيقة 18. وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع القاسم رصيده للنقطة 48 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد
نفط ميسان
عند النقطة 43 بالمركز العاشر.
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