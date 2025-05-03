سان جيرمان يتعرض لضربة معنوية قبل موقعة أرسنال

وتقدم ستراسبورغ بهدفين سجلهما مدافع بالخطأ في مرماه وفيليكس لومارشال في الدقيقتين 20 و"45+3"، بينما أحرز هدف الوحيد في الدقيقة 46.وحسم الفريق الباريسي التتويج بلقب الدوري رسميا منذ ثلاثة أسابيع، وذلك قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، ليعزز تربعه على عرش الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 13 مرة.ولكن بطل هذا الموسم خسر في الجولة الماضية على ملعبه ووسط جماهيره أمام نيس بنتيجة 1-3 وقبلها تعادل 1-1 أمام نانت في مباراة مؤجلة.وتجمد رصيد "بي إس جي" عند 78 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وفشل في تحقيق فوز معنوي قبل استضافة الإنجليزي الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان العملاق الباريسي فاز ذهابا بهدف دون رد في العاصمة البريطانية .