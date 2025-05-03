للمرة الأولى.. أهلي جدة يتوج بطلًا لنخبة آسيا

وعلى ملعب الإنماء استفاد فريق المدرب الألماني يايسله من ثنائية البرازيلي ويندرسون جالينو في الدقيقة 35 والإيفواري في الدقيقة 42، ليحصد اللقب لأول مرة في تاريخه، ويتوج بالبطولة في نسختها الجديدة.ووضع حدا لإخفاقاته السابقة على مستوى البطولة الآسيوية، ليحقق لقبه الأول بعدما كان قريباً من معانقة الآسيوي في عام 2012.