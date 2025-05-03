برشلونة يحقق ريمونتادا جديدة على حساب بلد الوليد

وسجل لبرشلونة في الدقيقة 54 وفيرمين بالدقيقة 61، بينما سجل هدف بلد الوحيد بالدقيقة 6.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف بشكل مؤقت.