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كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الاسباني

رياضة

2025-05-04 | 04:19
كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الاسباني
632 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يخوض ريال مدريد مواجهة حاسمة أمام سيلتا فيغو على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني 2024-2025، في محاولة للبقاء في سباق اللقب.

يحتل النادي الملكي المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف برشلونة، بعد اتساع الفارق بفوز الفريق الكتالوني على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف.

ويمر المرينجي بفترة صعبة شهدت خروجه من دوري الأبطال وخسارة نهائي كأس الملك، لكنه فاز في آخر ثلاث مباريات بالدوري بنتيجة 1-0، ويمتلك الفريق سجلًا متميز أمام السيلتيكوس، الذي لم يحقق أي فوز على الريال منذ 2014، ويعاني خارج ملعبه هذا الموسم.

على الجانب الأخر، يسعى سيلتا فيغو للحفاظ على مركزه الأوروبي، إذ يحتل المركز السابع بفارق نقطتين فقط عن المركز التاسع، ويعتمد على نتائجه القوية في ملعبه لتعويض ضعف نتائجه خارج الديار.

وفي هذا التقرير نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد سيلتا فيغو اليوم في الجولة 34 من الدوري الإسباني 2025، وكيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة وأكثر..

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني 2025
تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت ببث مباريات الدوري الإسباني 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم ببث مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو عبر قناة beIN Sports HD 3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الريال ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2025
هناك عدد من القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم عبر الأقمار الصناعية الأجنبية، أمثال "TV 2 Sport Dan، Match Football 2، Arena Sport 1 HD Croatia".

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2025، عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.

معلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2025
سيتولى المعلق الرياضي خليل البلوشي المتميز التعليق على مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورتس.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2025
موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، هو اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.
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مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

الدوري الاسباني

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