كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الاسباني

يحتل المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف برشلونة، بعد اتساع الفارق بفوز الفريق الكتالوني على بلد بهدفين مقابل هدف.ويمر المرينجي بفترة صعبة شهدت خروجه من دوري الأبطال وخسارة الملك، لكنه فاز في آخر ثلاث مباريات بالدوري بنتيجة 1-0، ويمتلك الفريق سجلًا متميز أمام السيلتيكوس، الذي لم يحقق أي فوز على منذ 2014، ويعاني خارج ملعبه هذا الموسم.على الجانب الأخر، يسعى للحفاظ على مركزه الأوروبي، إذ يحتل المركز السابع بفارق نقطتين فقط عن المركز التاسع، ويعتمد على نتائجه القوية في ملعبه لتعويض ضعف نتائجه خارج الديار.تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت ببث مباريات الدوري الإسباني 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم ببث مباراة وسيلتا فيغو عبر قناة beIN Sports HD 3.هناك عدد من القنوات الناقلة لمباراة ريال وسيلتا فيغو اليوم عبر الأقمار الصناعية الأجنبية، أمثال "TV 2 Sport Dan، Match Football 2، Arena Sport 1 HD Croatia".يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2025، عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.سيتولى المعلق الرياضي المتميز التعليق على مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورتس.موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، هو اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.وتنطلق صافرة بداية المباراة على ملعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت ومكة المكرمة.