تطورات جديدة حول المرشحَين لتدريب "أسود الرافدين"

ولم يتبقَ لمباراة وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال، سوى 32 يوما فقط، إذ يتطلع إلى حسم ملف المدرب الجديد في القريب العاجل من أجل البدء بعدها بوضع برنامج تأهيلي للفريق ليكون بأتم الجاهزية للمواجهة المرتقبة في .واستقر الاتحاد العراقي، أخيرا على مدربَين من أجل تسمية أحدهما لقيادة في التصفيات الحاسمة لكأس العالم 2026، فبعدما كانت القائمة تضم أربعة مدربين الآن اقتصرت على مدربين اثنين وهما هيليو سوزا والأسترالي غراهام أرنولد، إذ يفاضل أعضاء للاتحاد بين هذين المدربين في الوقت الحالي.كما ان الاتحاد قطع شوطا كبيرا في التعاقد مع المدرب البرتغالي هيليو سوزا، لكن المفاوضات توقفت فجأة بعدما طلب المدرب البرتغالي الإشراف على منتخب العراق الأولمبي إلى جانب مهمته في قيادة المنتخب العراقي الأول، هذا الأمر لم يحظَ بمقبولية جميع أعضاء الاتحاد العراقي ليتم تجميد المفاوضات لكنها قد تستأنف في أي لحظة، لا سيما أن هذا الموضوع لا يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للاتحاد العراقي.الاتحاد العراقي يميل إلى غراهام أرنولدوفيما يخص المفاوضات مع المدرب الأسترالي غراهام آرنولد، فإن الأمور تطورت بشكل كبير جدا والجانبان توصلا إلى اتفاق شامل تقريبا، حيث أبلغ أرنولد عائلته بموافقته على عرض تدريب المنتخب العراقي وفق شروط متفق عليها مع الاتحاد العراقي، وتكون مناسبة له شخصياً مع عدد محدد من أيام العمل مع تأكيد المدرب قدرته الكاملة على إدارة المباراتين المتبقيتين من التصفيات.