ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو ويضيق الخناق على برشلونة

وافتتح غولر التسجيل في الدقيقة 33، وأضاف هدفين في الدقيقتين 39 و48، قبل أن يقلص الفارق للفريق الزائر في الدقيقة 69، ثم يضيف زميله فيليوت سفيدبيرغ في الدقيقة 76 الهدف الثاني.وقبل 4 جولات من النهاية، أصبح رصيد 75 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي فاز 2-1 على بلد مساء أمس السبت.