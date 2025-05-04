مدرب عراقي: لاعبون يدفعون أموالاً للمشاركة مع المنتخب

وذكر أحمد في تصريحات إعلامية تابعتها : "للأسف هناك شخصيات بعيدة عن الرياضة تتحكم في العديد من الأمور في منتخب والكرة العراقية بشكل عام"، عاداً أن "الوضع بدأ يخرج عن السيطرة فيما يخص المنتخب، لأنه بدأ يضم مجموعة لاعبين لا يستحقون ارتداء شعار العراق".وأضاف: "للأسف يدفعون الأموال من أجل المشاركة مع المنتخب العراقي، لكي يقترن اسمهم بصفة لاعب منتخب، ما يسهل انتقالهم إلى أحد الأندية"، مبيناً أن "هناك لاعب من دون نادٍ استدعي مؤخرًا للمنتخب العراقي، بهدف التوقيع مع أحد الأندية".وتابع "أقولها بكل صراحة، 90% من المغتربين لم يكونوا بالمستوى المطلوب، واللاعب المحلي كان أفضل منهم، لكن الأموال والسمسرة وضعتهم في ، وأخذوا استحقاق لاعبين آخرين كانوا الأجدر بالقميص العراقي، بسبب مستوياتهم الثابتة والمميزة في منافسات بالمواسم الأخيرة".ودعا "كل المدربين المحليين إلى استلام مهمة المنتخب العراقي، ويجب أن يتحلى المدرب المحلي بالكرامة، لأن أي إخفاق سيتحمله المدرب المحلي وحده، ولن يتحدث أحد عن إخفاق ، والعبث الذي قام به في المنتخب الذي للأسف بات مرشحًا لعدم التأهل إلى ، رغم أنه كان في وصافة قبل فترة قصيرة".