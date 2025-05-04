من هو ارنولد المرشح الابرز لتدريب المنتخب الوطني؟

وأبلغ أرنولد عائلته بموافقته على عرض تدريب المنتخب العراقي وفق شروط متفق عليها مع ، وتكون مناسبة له شخصياً مع عدد محدد من أيام العمل مع تأكيد المدرب قدرته الكاملة على إدارة المباراتين المتبقيتين من التصفيات.من هو ارنولد؟غراهام جيمس أرنولد هو شخصية بارزة في كرة القدم ، حيث تميز كلاعب ومُدرّب على مدار أربعة عقود. وُلد في 3 اب 1963 في ، ، وبدأ مسيرته الكروية في الأندية المحلية قبل أن ينتقل إلى مستويات أعلى في الدوري .المسيرة كلاعبلعب أرنولد في عدة أندية أسترالية بارزة، منها سيدني كرواتيا وسيدني ، حيث خاض 178 مباراة وسجل 67 هدفًا بين عامي 1984 و1990.وحصل على في الدوري الوطني الأسترالي عام 1986 وكان هداف الدوري في نفس العام. على الصعيد الدولي، مثّل المنتخب الأسترالي في 88 مباراة، منها 56 مباراة دولية رسمية، وسجل 33 هدفًا، 19 منها في المباريات الرسمية.بداية المسيرة التدريبيةوبدأ أرنولد مسيرته التدريبية في عام 1998 كمدرب ولاعب لفريق نورثرن سبيريت. في عام 2000، انضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الأسترالي كمساعد مدرب، وأصبح المدرب المؤقت في عام 2006 بعد رحيل فارينا.وقاد الفريق في 2007، حيث وصل إلى ربع النهائي قبل أن يخسر أمام بركلات الترجيح.النجاح مع الأنديةوفي عام 2010، تولى أرنولد تدريب فريق سنترال كوست مارينرز، وحقق معهم لقب الدوري الأسترالي (A-League) لأول مرة في تاريخ النادي عام 2013. ثم انتقل إلى تدريب فريق سيدني إف سي في عام 2014، حيث قادهم إلى الفوز بلقب الدوري مرتين وكأس الاتحاد الأسترالي مرة واحدة.العودة إلىوفي عام 2018، عاد أرنولد لتدريب المنتخب الأسترالي بعد ، حيث قاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.وفي البطولة، حقق المنتخب الأسترالي أفضل أداء له في تاريخه، حيث تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على تونس والدنمارك، قبل أن يخسر بصعوبة أمام 2-1.نهاية المسيرة مع المنتخبفي ايلول 2024، أعلن أرنولد استقالته من تدريب المنتخب الأسترالي بعد بداية مخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث خسر الفريق أمام وتعادل مع إندونيسيا.وأعرب أرنولد عن فخره بما حققه مع الفريق، مؤكدًا أن الوقت قد حان لقيادة جديدة.الإرث والتأثيرويُعتبر غراهام أرنولد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ كرة القدم الأسترالية، حيث ساهم في تطوير اللاعبين الشباب وتعزيز الهوية الكروية الوطنية.وتم تكريمه بإدراجه في قاعة مشاهير كرة القدم الأسترالية تقديرًا لمساهماته الكبيرة في اللعبة.