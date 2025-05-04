من يحسم لقب "الليغا"؟

وشهدت منافسات الجولة الـ34 من " " التي أقيمت معظم مبارياتها أمس السبت واليوم الأحد، فوز برشلونة بشق الأنفس على مضيفه بلد بنتيجة 2-1، كما تغلب بصعوبة أيضا على ضيفه بنتيجة 3-2، في حين انتهى لقاء مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بالتعادل السلبي.وبهذه النتائج، ارتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، غريمه التقليدي ، وبفارق 12 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد، الذي فقد عمليا كل آماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.ويلتقي ريال مدريد مع مضيفه برشلونة في الجولة المقبلة من الدوري على ملعب "مونتجويك" يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري، في مباراة هامة لكنها لن تكون حاسمة لتحديد بطل "الليغا".وفي حال فوز برشلونة، سيقترب كثيرا من التتويج بلقب البطولة، أما في حال خسارته، فإن ذلك سيعطي ريال مدريد فرصة ذهبية لحسم اللقب، شرط أن يحقق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، وتعرض برشلونة لأي تعثر في إحدى مبارياته.وفي ما يلي ترتيب :1- برشلونة 79 نقطة، من 34 مباراة.2-ريال مدريد 75 نقطة، من 34 مباراة.3-أتلتيكو مدريد 67 نقطة، من 34 مباراة.4-أتلتيك بيلباو 60 نقطة، من 33 مباراة.5-فياريال 58 نقطة، من 34 مباراة.6-ريال 54 نقطة، من 33 مباراة.7-سيلتا 46 نقطة، من 34 مباراة.8-رايو فاليكانو 44 نقطة، من 34 مباراة.9-ريال مايوركا 44 نقطة، من 33 مباراة.10-أوساسونا 44 نقطة، من 34 مباراة.11-ريال سوسييداد 42 نقطة، من 33 مباراة.12-فالنسيا 42 نقطة، من 34 مباراة.13-خيتافي 39 نقطة، من 34 مباراة.14-إسبانيول 39 نقطة، من 33 مباراة.15-إشبيلية 37 نقطة، من 33 مباراة.16-ألافيس 35 نقطة، من 34 مباراة.17-جيرونا 35 نقطة، من 33 مباراة.18-لاس بالماس 32 نقطة، من 34 مباراة.19-ليجانيس 30 نقطة، من 33 مباراة.20- بلد الوليد 16 نقطة، من 34 مباراة.