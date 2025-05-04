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حكم "الذكريات المؤلمة" يقود مواجهة انتر وبرشلونة
رياضة
2025-05-04 | 11:51
1,084 شوهد
أسند
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
إدارة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر
ميلان الإيطالي
وبرشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، إلى الحكم البولندي
سيمون مارتشينياك
.
انتهت مباراة الذهاب المثيرة في إسبانيا بالتعادل (3-3). ويصعد الفائز لمواجهة الفائز من
باريس سان جيرمان
وأرسنال، وانتصر الفريق الفرنسي خارج ملعبه في الذهاب بهدف نظيف.
لدى إنتر
ميلان
العديد من الذكريات السلبية مع البولندي مارتشينياك آخرها في العام الماضي في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد
أتلتيكو مدريد
، وانتهت لصالح الفريق الإسباني بركلات الترجيح.
وفي العام الذي سبقه، كان مارتشينياك حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا بين الإنتر ومانشستر سيتي، وانتصر الأخير بهدف نظيف.
وإجمالاً، لم يفز إنتر إلا مرتين خلال 9 مواجهات أشرف عليها البولندي، وتعادل 3 مرات، وتلقى 4 هزائم.
في الطرف المقابل، أدار مارتشينياك 5 مباريات لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الكتالوني فوزاً واحداً، وتلقى هزيمتين وتعادل مرتين.
سبق وأدار مارتشينيك مباراتين بين إنتر ميلان وبرشلونة. انتهت الأولى بالتعادل بهدف لكل فريق في
نوفمبر
2018، والثانية انتهت بالتعادل (3-3) في أكتوبر 2022.
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