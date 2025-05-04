حكم "الذكريات المؤلمة" يقود مواجهة انتر وبرشلونة

انتهت مباراة الذهاب المثيرة في إسبانيا بالتعادل (3-3). ويصعد الفائز لمواجهة الفائز من وأرسنال، وانتصر الفريق الفرنسي خارج ملعبه في الذهاب بهدف نظيف.لدى إنتر العديد من الذكريات السلبية مع البولندي مارتشينياك آخرها في العام الماضي في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد ، وانتهت لصالح الفريق الإسباني بركلات الترجيح.وفي العام الذي سبقه، كان مارتشينياك حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا بين الإنتر ومانشستر سيتي، وانتصر الأخير بهدف نظيف.وإجمالاً، لم يفز إنتر إلا مرتين خلال 9 مواجهات أشرف عليها البولندي، وتعادل 3 مرات، وتلقى 4 هزائم.في الطرف المقابل، أدار مارتشينياك 5 مباريات لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الكتالوني فوزاً واحداً، وتلقى هزيمتين وتعادل مرتين.سبق وأدار مارتشينيك مباراتين بين إنتر ميلان وبرشلونة. انتهت الأولى بالتعادل بهدف لكل فريق في 2018، والثانية انتهت بالتعادل (3-3) في أكتوبر 2022.