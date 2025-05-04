مانشستر يونايتد يتلقى خسارة مؤلمة أمام برينتفورد

ورغم البداية الجيدة لمانشستر الذي تقدم بهدف في الدقيقة 14، سجل زميله المدافع هدف التعادل لبرينتفورد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، ثم أضاف كيفن شايد الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 33.وعاد شايد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبرينتفورد في الدقيقة 70، وبعده بأربع دقائق فقط اختتم يوان ويسا الفريق المضيف.وفي الدقيقة 82 سجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، فيما أضاف زميله أماد ديالو الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.وتلقى الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي، وهي الهزيمة رقم 16 له هذا الموسم.وجاءت الهزيمة لتعكس التناقض الكبير بين مان يونايتد في بطولة الدوري ومشواره الأوروبي، حيث وضع قدما في نهائي بعد فوزه على أرض أتلتيك الإسباني بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي، لكن الفريق تجمد رصيده بعد الهزيمة أمام برينتفورد عند 39 نقطة في المركز الـ15 بالدوري.وعلى الجانب الآخر، رفع برينتفورد رصيده إلى 52 نقطة في المركز العاشر.