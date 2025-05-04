بعد هدفي اليوم.. مبابي يلاحق رونالدو في قائمة تاريخية

وسجل هدفين في الدقيقتين 39 و48، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في الموسم الجاري من ، حيث يأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف المتصدر ، مهاجم برشلونة.

وحسب أرقام شبكة "أوبتا"، أصبح مبابي ثالث أكثر لاعب في الحالي بصفوف تسجيلا للأهداف بالليجا في موسمه الأول.



ويلاحق مبابي ، الذي سجل 25 هدفا موسم 2006-2007، وكريستيانو ، صاحب الـ26 هدفا في موسم 2009-2010.