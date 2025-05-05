الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة مشددة على جماهير ريال مدريد

وجاءت هذه التصرفات خلال مواجهة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الإمارات وانتهت بخسارة الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.وشهدت مباراة الذهاب أحداثا وصفتها باليويفا بأنها "عنصرية"، ما استدعى فرض العقوبة المالية على .عقوبة معلقةكما تضمن القرار حظر بيع تذاكر لجماهير في المباراة الخارجية المقبلة ضمن المسابقات الأوروبية، لكن هذا الحظر سيتم تفعيله، في حال تكرار الحادث خلال عام.وذكرت شبكة "ريليفو" أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه العقوبات، إذ سبق أن تم تغريمه في مناسبات سابقة بسبب سلوك جماهيره.وتندرج هذه العقوبة ضمن حملة اليويفا المستمرة لمكافحة العنصرية في كرة القدم، والتي تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد أي مظاهر تمييز داخل الملاعب.