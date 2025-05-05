توني كروس: نجم برشلونة أفضل لاعب في العالم الان

وقال في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي، هو حاليًا أفضل لاعب في العالم في مركزه".وأضاف: "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لبرشلونة، وأهم حتى من لاعبين مثل أو أو ".وأكمل: "عندما لا يلعب بيدري، فإنك تفتقده بشدة، بغض النظر عن المنافس، إنه أحد لاعبي خط الوسط القلائل في مركزه الذين يمتلكون موهبة تجاوز المنافس بمراوغة في المساحات الضيقة".وتابع: "كنت أتابع أداءه هذا الموسم، وفي دوري أبطال أوروبا كان أفضل من خصومه في كل مباراة. وفي ، كان أداؤه أكثر تطرفًا!".