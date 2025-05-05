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توني كروس: نجم برشلونة أفضل لاعب في العالم الان

رياضة

2025-05-05 | 03:11
توني كروس: نجم برشلونة أفضل لاعب في العالم الان
1,414 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


أكد النجم الألماني المعتزل ولاعب ريال مدريد السابق، توني كروس، أن بيدري نجم برشلونة هو أفضل لاعب خط وسط في العالم.


وقال توني كروس في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي، بيدري هو حاليًا أفضل لاعب في العالم في مركزه".

وأضاف: "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لبرشلونة، وأهم حتى من لاعبين مثل لامين يامال أو رافينيا أو ليفاندوفسكي".

وأكمل: "عندما لا يلعب بيدري، فإنك تفتقده بشدة، بغض النظر عن المنافس، إنه أحد لاعبي خط الوسط القلائل في مركزه الذين يمتلكون موهبة تجاوز المنافس بمراوغة في المساحات الضيقة".

وتابع: "كنت أتابع أداءه هذا الموسم، وفي دوري أبطال أوروبا كان أفضل من خصومه في كل مباراة. وفي الدوري الإسباني، كان أداؤه أكثر تطرفًا!".
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بيدري

برشلونة

الريال

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