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درجال: نقترب من اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني
رياضة
2025-05-05 | 12:31
808 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أكد رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
عدنان درجال
، اليوم الاثنين، قرب وضع اللمسات الأخيرة لاختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني.
وقال
درجال
في مؤتمر صحفي ضمن حفل إطلاق منصة خاصة بمشروع الفئات العمرية، وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المفاوضات مع المدرب
المغربي
حسين عموتة
وصلت إلى مراحل متقدمة لكنها فشلت في اللحظات الأخيرة لذلك تم إغلاق ملفه".
وأضاف، أن "الاتحاد بصدد وضع اللمسات الأخيرة لاختيار مدرب جديد يقود
المنتخب الوطني
خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "الإعلام عن اسم المدرب سيم بأقرب فرصة".
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