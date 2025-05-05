درجال: نقترب من اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني

وقال في مؤتمر صحفي ضمن حفل إطلاق منصة خاصة بمشروع الفئات العمرية، وتابعته ، إن "المفاوضات مع المدرب وصلت إلى مراحل متقدمة لكنها فشلت في اللحظات الأخيرة لذلك تم إغلاق ملفه".وأضاف، أن "الاتحاد بصدد وضع اللمسات الأخيرة لاختيار مدرب جديد يقود خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "الإعلام عن اسم المدرب سيم بأقرب فرصة".