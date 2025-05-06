الانتر يستضيف برشلونة في معركة العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين برشلونة وإنتر في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.ويقاتل هذا الموسم من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والغائب عن خزائنه منذ 10 أعوام، إذ كان آخر لقب حققه في نسخة 2015.وتعد مباراة اليوم مهمة لبرشلونة ولا بديل أمامه عن تحقيق الفوز بعد التعادل في مباراة الذهاب على أرضه بثلاثية لمثلهما.برشلونة الذي لا يملك سوى 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، يدخل مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل ضرب موعدًا في النهائي للمرة التاسعة في تاريخه.