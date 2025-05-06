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نيغريرا مجددا.. كشف محتوى رسالة بيريز الى الاتحاد الاسباني
رياضة
2025-05-06 | 05:57
397 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشف رئيس
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
، رفائيل لوزان، عن تفاصيل الرسالة التي وجّهها له رئيس
ريال مدريد
،
فلورنتينو بيريز
، بشأن قضية
نادي برشلونة
ونيغريرا.
وقال لوزان: "لقد التقيتُ به مرتين أو ثلاث مرات إنه نادٍ كبير كغيره، وهناك حوار قائم.
أخبرني بضرورة اتخاذ إجراء بشأن قضية نيغريرا إنها قضية محرجة، لكنها لا تؤثر على التحكيم الحالي، وهي مطروحة أمام المحاكم”.
وتجري التحقيقات في القضية بشأن المدفوعات التي قام بها
نادي برشلونة
لنيغريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، والتي بلغت قيمتها نحو 7 ملايين يورو.
وتهدف التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه المدفوعات تمثل مكافآت غير قانونية للحكام بهدف التأثير عليهم، وهو ما قد يُعدّ فسادًا ممنهجًا في كرة القدم
الإسبانية
.
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