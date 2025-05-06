ميلان يقلب الطاولة على جنوى بالدوري الايطالي

ورفع بهذا الفوز، رصيده إلى 57 نقطة، محافظا على موقعه في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد جنوى عند 39 نقطة بتلقيه خسارته الثالثة تواليا، والثانية عشرة هذا الموسم، ليقبع في المركز الثالث عشر.افتتح جنوى التسجيل في الدقيقة 61 عبر فيتور كارفاليو، بعد دقيقة واحدة من نزوله كبديل، إذ حول كرة عرضية من زميله الإسباني آرون كاريكول، بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة داخل الشباك.ونجح الروسونيري في إدراك التعادل ثم التقدم في غضون دقيقتين عبر البرتغالي ، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، والدنماركي مورتين فريندروب لاعب وسط جنوى بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 76، و77.