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نجم نادي باير ليفركوزن يتخذ قرارا صادماً بشأن مدريد

رياضة

2025-05-06 | 12:59
نجم نادي باير ليفركوزن يتخذ قرارا صادماً بشأن مدريد
717 شوهد

السومرية نبوز - رياضة
رفض نجم نادي باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز، اليوم الثلاثاء، الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الذي كان يسعى لضمه في الموسم الجديد برفقة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وأفادت عدة تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، توصل لاتفاق مع إدارة الفريق الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز على الرحيل نهاية الموسم الحالي، من أجل قيادة منتخب البرازيل، في المقابل اتفقت إدارة "الميرينغي" مع تشابي ألونسو لتولي المسؤولية خلفا لأنشيلوتي.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "بليد" الألمانية، فإن ألونسو طلب التعاقد مع فلوريان فيرتز، نجم ليفركوزن، لضمه لتشكيلة "الميرنغي" الموسم المقبل.
 
وأوضحت الصحيفة، أن فيرتز صدم مدربه، حيث أبلغ ألونسو بأنه لا يرغب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد أو مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا أن وجهته المفضلة هي فريق بايرن ميونخ الألماني.
 
ولفت النجم الشاب فلوريان فيرتز (21 عاما) الأنظار بتألقه مع باير ليفركوزن وتتويجه مع الفريق بلقب بطل الموسم الماضي للدوري الألماني "للبوندسليغا" ووصيفا للموسم الجاري، ما جعله هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على رأسها بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وريال مدريد.
 
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي بشبكة "سكاي ألمانيا" فلوريان بلاتينبرغ، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "لا تزال الخطة الواضحة لعائلة فيرتز واللاعب نفسه هي الانتقال أولا إلى بايرن ميونخ، ثم ربما اتخاذ خطوة الاحتراف خارج ألمانيا في وقت لاحق".
 
وأضاف: "لا يزال بايرن ميونخ متفائلا جدا بأن الصفقة ستتم في أقرب وقت ممكن، ربما هذا الصيف، ولكن نادي باير ليفركوزن، لم يتلقّ حتى الآن أي إشعار برغبة فيرتز في الرحيل، كما أنه لا توجد مفاوضات جارية بين الناديين".
 
وأوضح فلوريان بلاتينبرغ أن: "بايرن ميونخ مستعد لدفع راتب يتراوح بين 20 و25 مليون يورو في عقد مخطط له يمتد لخمس سنوات".
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باير ليفركوزن

فلوريان فيرتز

ريال مدريد

كرة قدم

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