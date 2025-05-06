نجم نادي باير ليفركوزن يتخذ قرارا صادماً بشأن مدريد

نبوز - رياضة

رفض نجم نادي الألماني فلوريان فيرتز، اليوم الثلاثاء، الانتقال إلى صفوف ، الذي كان يسعى لضمه في الموسم الجديد برفقة مدربه الإسباني .

وأفادت عدة تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية بأن الإيطالي لفريق ، توصل لاتفاق مع برئاسة على الرحيل نهاية الموسم الحالي، من أجل قيادة منتخب ، في المقابل اتفقت إدارة " " مع لتولي المسؤولية خلفا لأنشيلوتي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بليد" الألمانية، فإن ألونسو طلب التعاقد مع فلوريان فيرتز، نجم ، لضمه لتشكيلة "الميرنغي" الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن فيرتز صدم مدربه، حيث أبلغ ألونسو بأنه لا يرغب في الانتقال إلى صفوف ريال أو الإنجليزي، مؤكدا أن وجهته المفضلة هي فريق الألماني.

ولفت النجم الشاب فلوريان فيرتز (21 عاما) الأنظار بتألقه مع وتتويجه مع الفريق بلقب بطل الموسم الماضي للدوري الألماني "للبوندسليغا" ووصيفا للموسم الجاري، ما جعله هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على رأسها ومانشستر سيتي وريال مدريد.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي بشبكة "سكاي " فلوريان بلاتينبرغ، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "لا تزال الخطة الواضحة لعائلة فيرتز واللاعب نفسه هي الانتقال أولا إلى بايرن ميونخ، ثم ربما اتخاذ خطوة الاحتراف خارج ألمانيا في وقت لاحق".

وأضاف: "لا يزال بايرن ميونخ متفائلا جدا بأن الصفقة ستتم في أقرب وقت ممكن، ربما هذا الصيف، ولكن نادي باير ليفركوزن، لم يتلقّ حتى الآن أي إشعار برغبة فيرتز في الرحيل، كما أنه لا توجد مفاوضات جارية بين الناديين".

وأوضح فلوريان بلاتينبرغ أن: "بايرن ميونخ مستعد لدفع راتب يتراوح بين 20 و25 مليون يورو في عقد مخطط له يمتد لخمس سنوات".