سان جيرمان يتجاوز آرسنال ويضرب موعدا مع إنتر ميلان

وجدد فوزه على ضيفه عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع إنتر ميلانو الإيطالي في ميونيخ.وتقدم سان جرمان الذي فاز 1-0 ذهابا، بهدفي الإسباني فابيان (27) والمغربي (72)، وأهدر له ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى آرسنال بهدف (76).