Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سان جيرمان يتجاوز آرسنال ويضرب موعدا مع إنتر ميلان

رياضة

2025-05-07 | 16:51
سان جيرمان يتجاوز آرسنال ويضرب موعدا مع إنتر ميلان
2,065 شوهد

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من هزيمة نظيره آرسنال الإنجليزي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجدد سان جرمان فوزه على ضيفه أرسنال عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع إنتر ميلانو الإيطالي في ميونيخ.

وتقدم سان جرمان الذي فاز 1-0 ذهابا، بهدفي الإسباني فابيان رويس (27) والمغربي أشرف حكيمي (72)، وأهدر له البرتغالي فيتينيا ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى آرسنال بهدف بوكايو ساكا (76).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

سان جيرمان

آرسنال

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
السرطان أنقذه من الإدمان.. قصة مثيرة لمدافع إنتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي
13:43 | 2025-05-07
رونالدو وبنزيما وجها لوجه في "الكلاسيكو" اليوم.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
13:26 | 2025-05-07
من هو الارجنتيني جالفان الفائز بكأس العالم عام 1978
12:45 | 2025-05-07
هل تعرض برشلونة للظلم أمام الإنتر.. حكم سابق يجيب
12:24 | 2025-05-07
القضاء الإسباني يمنح ألونسو الضوء الأخضر لتدريب مدريد
11:23 | 2025-05-07
أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا
06:51 | 2025-05-07
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
26.71%
05:25 | 2025-05-06
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
05:25 | 2025-05-06
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
26.42%
12:09 | 2025-05-06
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
12:09 | 2025-05-06
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
14.08%
03:21 | 2025-05-07
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:21 | 2025-05-07
أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا
11.44%
06:51 | 2025-05-07
أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا
06:51 | 2025-05-07
الدولار نحو مزيد من الانخفاض في بغداد
11.3%
09:51 | 2025-05-06
الدولار نحو مزيد من الانخفاض في بغداد
09:51 | 2025-05-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
10.05%
03:23 | 2025-05-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:23 | 2025-05-06
المزيد
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مطار صنعاء بعد الغارات الإسرائيلية.. ركام وخسائر بنحو 500 مليون دولار (فيديو)
Play
مطار صنعاء بعد الغارات الإسرائيلية.. ركام وخسائر بنحو 500 مليون دولار (فيديو)
12:51 | 2025-05-07
بالفيديو.. كاظم الساهر في احدث ظهور له مع شقيقه
Play
بالفيديو.. كاظم الساهر في احدث ظهور له مع شقيقه
11:07 | 2025-05-07
أوراس المشهداني للسومرية: لم اتحدث عن المرجعية وذباب إلكتروني لأحد النواب وراء الأزمة
Play
أوراس المشهداني للسومرية: لم اتحدث عن المرجعية وذباب إلكتروني لأحد النواب وراء الأزمة
08:01 | 2025-05-07
بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية: طريق المطار بواجهة حضارية جديدة
Play
بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية: طريق المطار بواجهة حضارية جديدة
06:21 | 2025-05-07
أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح الموصل
Play
أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح الموصل
06:12 | 2025-05-07
جلسات البرلمان... خشية من اقحام فقرات جدلية تعطل دوران عجلة التشريع
Play
جلسات البرلمان... خشية من اقحام فقرات جدلية تعطل دوران عجلة التشريع
06:11 | 2025-05-07
أمطار غزيرة تسقي خضار مدينة الموصل بمحافظة نينوى
Play
أمطار غزيرة تسقي خضار مدينة الموصل بمحافظة نينوى
05:32 | 2025-05-07
الجواز الدبلوماسي.. ابن المسؤول "مُدلل أبدي"
Play
الجواز الدبلوماسي.. ابن المسؤول "مُدلل أبدي"
03:00 | 2025-05-07
العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
Play
العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
05:01 | 2025-05-06
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
Play
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
04:50 | 2025-05-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.