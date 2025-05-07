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سان جيرمان يتجاوز آرسنال ويضرب موعدا مع إنتر ميلان
رياضة
2025-05-07 | 16:51
المصدر:
السومرية نيوز
2,065 شوهد
تمكن فريق
باريس سان جيرمان
الفرنسي من هزيمة نظيره آرسنال الإنجليزي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجدد
سان جرمان
فوزه على ضيفه
أرسنال
عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع إنتر ميلانو الإيطالي في ميونيخ.
وتقدم سان جرمان الذي فاز 1-0 ذهابا، بهدفي الإسباني فابيان
رويس
(27) والمغربي
أشرف حكيمي
(72)، وأهدر له
البرتغالي
فيتينيا
ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى آرسنال بهدف
بوكايو ساكا
(76).
Alsumaria Tv
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