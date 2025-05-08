استعدادا للكلاسيكو.. 5 لاعبين يرفضون الراحة التي منحها مدرب برشلونة

وتأهل إنتر إلى نهائي دوري الأبطال بفوزه على برشلونة بنتيجة 4-3 في إياب نصف النهائي على ملعب "جوزيبي مياتزا" مساء يوم الثلاثاء الماضي، ليحقق فوزاً تاريخياً بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين، حيث سيواجه في نهائي .وكانت هذه أول مرة يبلغ فيها برشلونة نصف النهائي منذ عام 2019، وسط أداء مميز شهد تألق عدة نجوم، أبرزهم البرازيلي رافينيا والإسباني يامال الذي يعد .كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنادي برشلونة ولاعبيه بعد خروجهم من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر مساء الثلاثاء، حيث استفاد لاعبو من يوم راحة، من أجل التعافي استعدادًا لمباراة هذا الأسبوع التي ستكون حاسمة في حسم لقب الدوري.ووفقا لموقع "footmercato" الفرنسي، فإن خمسة لاعبين من نجوم وعلى رأسهم لامين يامال توجهوا إلى ، مفضلين التدرب بدلاً من البقاء في المنزل استعدادا للمباراة القادمة أمام في .وأوضح الموقع الفرنسي أن الإسباني يامال أبرز اللاعبين الذين فضلوا التدرب على الراحة، بالإضافة إلى الحارس البولندي فويتشيك تشيزني والهولندي فرينكي دي يونغ والإسبانيين بيدري وفيران توريس.وأشار الموقع إلى أن اللاعبين الخمسة الذين تدربوا يرغبون في الدخول بقوة في مباراة القادمة، ولذلك استغلوا يوم الراحة أمس الأربعاء للعمل بكل قوة.ينتظر نادي برشلونة منافسه على اللقب ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل، في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.ومع تبقي 4 مباريات قبل انقضاء الدوري الإسباني تحتدم المنافسة أكثر بين الفريقين من أجل الظفر بلقب ، حيث يتصدر النادي الكتالوني الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه وملاحقة "الميرينغي".وحسابيا يحتاج نادي برشلونة للفوز بـ3 مباريات من الأربعة المتبقية له في الدوري ليصل إلى النقطة 88 وهو الرصيد الذي سيكفل له رسميا التتويج باللقب مهما كانت نتائج مطارده ريال مدريد الذي سيصل إلى 87 نقطة كحد أقصى لو فاز بكل مبارياته المتبقية.