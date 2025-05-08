استعدادا للكلاسيكو.. 5 لاعبين يرفضون الراحة التي منحها مدرب برشلونة

وتأهل إنتر ميلان
إلى نهائي دوري الأبطال بفوزه على برشلونة بنتيجة 4-3 في إياب نصف النهائي على ملعب "جوزيبي مياتزا" مساء يوم الثلاثاء الماضي، ليحقق فوزاً تاريخياً بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين، حيث سيواجه باريس سان جيرمان
في نهائي ميونخ
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وكانت هذه أول مرة يبلغ فيها برشلونة نصف النهائي منذ عام 2019، وسط أداء مميز شهد تألق عدة نجوم، أبرزهم البرازيلي رافينيا والإسباني يامال الذي يعد جوهرة النادي الكتالوني
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يامال و4 لاعبين يعودون للتدريبات استعدادا للكلاسيكو
كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنادي برشلونة ولاعبيه بعد خروجهم من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر مساء الثلاثاء، حيث استفاد لاعبو هانز فليك
من يوم راحة، من أجل التعافي استعدادًا لمباراة الكلاسيكو
هذا الأسبوع التي ستكون حاسمة في حسم لقب الدوري.
ووفقا لموقع "footmercato" الفرنسي، فإن خمسة لاعبين من نجوم نادي برشلونة
وعلى رأسهم لامين يامال توجهوا إلى مركز التدريب
، مفضلين التدرب بدلاً من البقاء في المنزل استعدادا للمباراة القادمة أمام نادي ريال مدريد
في الدوري الإسباني
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وأوضح الموقع الفرنسي أن الإسباني يامال أبرز اللاعبين الذين فضلوا التدرب على الراحة، بالإضافة إلى الحارس البولندي فويتشيك تشيزني والهولندي فرينكي دي يونغ والإسبانيين بيدري وفيران توريس.
وأشار الموقع إلى أن اللاعبين الخمسة الذين تدربوا يرغبون في الدخول بقوة في مباراة ريال مدريد
القادمة، ولذلك استغلوا يوم الراحة أمس الأربعاء للعمل بكل قوة.
برشلونة يستضيف ريال مدريد لحسم لقب الدوري
ينتظر نادي برشلونة منافسه على اللقب ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل، في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.
ومع تبقي 4 مباريات قبل انقضاء الدوري الإسباني تحتدم المنافسة أكثر بين الفريقين من أجل الظفر بلقب الليغا
، حيث يتصدر النادي الكتالوني الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه وملاحقة "الميرينغي".
وحسابيا يحتاج نادي برشلونة للفوز بـ3 مباريات من الأربعة المتبقية له في الدوري ليصل إلى النقطة 88 وهو الرصيد الذي سيكفل له رسميا التتويج باللقب مهما كانت نتائج مطارده ريال مدريد الذي سيصل إلى 87 نقطة كحد أقصى لو فاز بكل مبارياته المتبقية.