لابورتا يحمل التحكيم مسؤولية خروج برشلونة من دوري الابطال (فيديو)

يعتقد رئيس الإسباني أن فريقه عانى من ظلم تحكيمي ضد إنتر .

وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 عبر نصف النهائي بالخسارة 6-7 أمام إنتر بمجموع المباراتين.

ولكن الألماني مدرب شدد في تصريحات عقب المباراة على أن الحكم كان ينحاز للعملاق الإيطالي في أي قرار يحمل احتمالين مما كان له أثر سلبي على النتيجة.

وقال في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "لقد حاربنا حتى نصل إلى المباراة النهائية ولكن هذا لم يكن ممكناً".

وأكمل: "إن السبب في هذا هو قرارات الحكم التي وقفت ضدنا وأضرتنا، ولكن هذا يجب أن يجعلنا أقوى".

وأسهب: "يجب أن نتمتع بعقلية أقوى من أجل تحقيق لقب ".

ويواجه برشلونة غريمه المحلي الأحد المقبل في مواجهة حاسمة في صراع التتويج بلقب الدوري حيث يتفوق البارسا بفارق 4 نقاط قبل المواجهة.

وحال فاز برشلونة على ريال سيصبح الفارق 7 نقاط قبل 3 جولات على النهاية ما سيعني إكلينيكياً اقتراب من التتويج المحلي.

وحقق برشلونة هذا الموسم 3 انتصارات في على ريال مدريد بنتائج 3-2 في وقبلها 5-2 في السوبر المحلي و4-0 في الدوري.