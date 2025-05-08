لابورتا يحمل التحكيم مسؤولية خروج برشلونة من دوري الابطال (فيديو)

وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 عبر نصف النهائي بالخسارة 6-7 أمام إنتر ميلان
بمجموع المباراتين.
ولكن الألماني هانز فليك
مدرب البارسا
شدد في تصريحات عقب المباراة على أن الحكم كان ينحاز للعملاق الإيطالي في أي قرار يحمل احتمالين مما كان له أثر سلبي على النتيجة.
وقال خوان لابورتا
في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "لقد حاربنا حتى نصل إلى المباراة النهائية ولكن هذا لم يكن ممكناً".
وأكمل: "إن السبب في هذا هو قرارات الحكم التي وقفت ضدنا وأضرتنا، ولكن هذا يجب أن يجعلنا أقوى".
وأسهب: "يجب أن نتمتع بعقلية أقوى من أجل تحقيق لقب الدوري الإسباني
".
ويواجه برشلونة غريمه المحلي ريال مدريد
الأحد المقبل في مواجهة حاسمة في صراع التتويج بلقب الدوري حيث يتفوق البارسا بفارق 4 نقاط قبل المواجهة.
وحال فاز برشلونة على ريال مدريد
سيصبح الفارق 7 نقاط قبل 3 جولات على النهاية ما سيعني إكلينيكياً اقتراب النادي الكتالوني
من التتويج المحلي.
وحقق برشلونة هذا الموسم 3 انتصارات في الكلاسيكو
على ريال مدريد بنتائج 3-2 في كأس الملك
وقبلها 5-2 في السوبر المحلي و4-0 في الدوري.