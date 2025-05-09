"دهس بالقطار".. وفاة مأساوية لرياضي شهير

وقع الحادث في ظروف مفاجئة إثر اصطدام قطار بسيارته عند معبر للسكك الحديدية وهو ما دفع إلى إلغاء الحصة التدريبية فور تلقي الخبر وسط حالة من الصدمة بين زملائه والجهاز الفني.ومن المتوقع تأجيل مباراة الفريق القادمة أمام كليرمون أوفيرن، التي كانت مقررة يوم السبت.وأعلن نادي كاستر الخبر في بيان رسمي جاء فيه: "بقلوب حزينة تلقينا صباح اليوم نبأ وفاة لاعبنا غوسايا رايسوكي في حادث سير ،نشعر بحزن عميق لفقدان لاعب محبوب كان عضوا في النادي منذ عام 2021 وزميلا رائعا نال محبة الجميع، بمن فيهم جماهير الفريق".وأضاف رئس النادي إيف ريفول: "نشعر بصدمة بالغة بعد وفاة غوسايا المفاجئة كان شابا متألقا وركيزة أساسية في الجالية الفيجية بالنادي قلوبنا مع خطيبته وعائلته في هذا الوقت العصيب".وسارعت عدد من الأندية الفرنسية والإنجليزية إلى نعي اللاعب من بينها تولون وتولوز وهارلكوينز، الذين عبروا عن تضامنهم مع أسرته وناديه.وكان رايسوكي قد نشر صورة له مع زملائه عبر "إنستغرام" قبل ساعات من الحادث ما زاد من وقع الصدمة بين محبيه.وولد رايسوكي في نايتاسيري، فيجي، وشارك في أولمبياد 2024 ضمن منتخب بلاده لسباعيات الرغبي، حيث نال الميدالية الفضية واعتبر رمزا للروح القتالية والتواضع.