غوندوغان يكشف أسباب الرحيل عن برشلونة

وقال غوندوغان : “فكرت كثيرًا، وفي النهاية رأيت أن الأفضل هو الرحيل. داخل النادي شعرت بأنهم يُفضلّون رحيلي، رغم أنني أعتبر موسمي كان جيدًا جدًا.”وأضاف نجم حاليًا: “القرار كان مرتبطًا بشكل أساسي بأسباب اقتصادية. وأنا من النوع الذي لا يبقى فقط من أجل العقد أو يتسبب بمشاكل للآخرين.”