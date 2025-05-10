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11 لاعبًا يغيبون عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غداً

رياضة

2025-05-10 | 03:32
11 لاعبًا يغيبون عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غداً
1,414 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يغيب 11 لاعبًا عن مباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد حسب تقديرات صحف محلية، في قمة لقاءات المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025.

يستضيف البارسا نظيره الملكي في ملعب (مونتجويك الأولمبي) أمام مدرجات كاملة العدد عصر الأحد 11 مايو/ أيار، وبصافرة الحكم الإسباني المحلي أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز.

مباراة مفصلية
تعد مباراة الكلاسيكو المقبلة مفصلية بمعنى الكلمة، فحال انتصر البارسا سيبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط، حاسمًا اللقب -عمليًا- لصالحه، أما في حال فوز الريال فسيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع تبقي 3 جولات.

يجدر الذكر أن البارسا هزم الريال 3 مرات هذا الموسم، الأولى بنتيجة 4-0 في الدوري الإسباني، والثانية بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، والثالثة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا.

غيابات ريال مدريد في الكلاسيكو
من المحتمل أن يغيب 6 لاعبين عن ريال مدريد في الكلاسيكو، وسيكون خط الدفاع المتضرر الأكبر بغياب 5 مدافعين دفعة واحدة، يتقدمهم داني كارفاخال وإيدير ميليتاو، وإليكم القائمة كاملة:

داني كارفاخال - انتهى موسمه للإصابة
إيدير ميليتاو - انتهى موسمه للإصابة
أنطونيو روديغر - انتهى موسمه للإصابة والإيقاف
دافيد ألابا - انتهى موسمه للإصابة
فيرلاند ميندي - يعود بعد أسبوعين
إدواردو كامافينغا - انتهى موسمه للإصابة

عطفًا على ذلك، سيلعب الفريق الملكي بخط دفاع غير متجانس في الكلاسيكو، مكون من (فران غارسيا - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز) حسب مصادر يومية (As).

غيابات برشلونة في الكلاسيكو
ومن المرجح أن يغيب عن برشلونة 5 لاعبين جميعهم للإصابة، في مقدمتهم المدافع الفرنسي جول كوندي الذي أصيب في مباراة الذهاب ضد الإنتر بدوري أبطال أوروبا، وإليكم القائمة كاملة:

مارك بيرنال - انتهى موسمه للإصابة
دانيل رودريغيز - انتهى موسمه للإصابة
جول كوندي - يعود بعد أسبوع
مارك كاسادو - يعود بعد أسبوع
بابلو توري - يعود بعد أيام

كما تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي البارسا العائد من الإصابة، الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي العائد لأول مرة منذ 4 أسابيع، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ترجح تقارير أن يشارك بديلًا.

ومن الواضح أن غيابات الريال مؤثرة أكثر، فهي على مستوى اللاعبين الأساسين المهمين. وباستثناء كوندي، فإن إصابات برشلونة اقتصرت على اللاعبين الاحتياط أمثال توري وبيرنال ورودريغيز.

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11 لاعبًا يغيبون

الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غداً

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