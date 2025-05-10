11 لاعبًا يغيبون عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غداً

يستضيف نظيره في ملعب (مونتجويك الأولمبي) أمام مدرجات كاملة العدد عصر الأحد 11 مايو/ أيار، وبصافرة الحكم الإسباني المحلي أليخاندرو هيرنانديز.تعد مباراة المقبلة مفصلية بمعنى الكلمة، فحال انتصر البارسا سيبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط، حاسمًا اللقب -عمليًا- لصالحه، أما في حال فوز فسيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع تبقي 3 جولات.يجدر الذكر أن البارسا هزم الريال 3 مرات هذا الموسم، الأولى بنتيجة 4-0 في ، والثانية بنتيجة 5-2 في نهائي ، والثالثة بنتيجة 3-2 في نهائي .من المحتمل أن يغيب 6 لاعبين عن ريال في الكلاسيكو، وسيكون خط الدفاع المتضرر الأكبر بغياب 5 مدافعين دفعة واحدة، يتقدمهم داني كارفاخال وإيدير ميليتاو، وإليكم القائمة كاملة:عطفًا على ذلك، سيلعب الفريق الملكي بخط دفاع غير متجانس في الكلاسيكو، مكون من (فران غارسيا - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - فاسكيز) حسب مصادر يومية (As).ومن المرجح أن يغيب عن برشلونة 5 لاعبين جميعهم للإصابة، في مقدمتهم المدافع الفرنسي جول كوندي الذي أصيب في مباراة الذهاب ضد الإنتر بدوري أبطال أوروبا، وإليكم القائمة كاملة:كما تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي البارسا العائد من الإصابة، الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي العائد لأول مرة منذ 4 أسابيع، والمهاجم الذي ترجح تقارير أن يشارك بديلًا.ومن الواضح أن غيابات الريال مؤثرة أكثر، فهي على مستوى اللاعبين الأساسين المهمين. وباستثناء كوندي، فإن إصابات برشلونة اقتصرت على اللاعبين الاحتياط أمثال توري وبيرنال ورودريغيز.