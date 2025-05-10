عقبة قد تمنع تدريب أنشيلوتي للسيلساو

وكشف تقرير لصحيفة "آس" أن رئيس إيدنالدو (71 عاما) قد يواجه الإقالة من منصبه بعدما أعادت المحكمة الفيدرالية العليا فتح التحقيقات حول قانونية عودته إلى رئاسة الاتحاد.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية في أكدت أن هناك مشكلة تواجه أي صفقة محتملة بين السيليساو ومدرب .ويعود ذلك إلى إمكانية إقالة إيدنالدو رودريغيز رئيس بسبب وجود شبهات حول قيامه بأنشطة غير قانونية خلال انتخابات الرئاسة السابقة.وأوضحت "آس" بأن الاتحاد البرازيلي يعد خطة قانونية تتيح لأنشيلوتي البقاء في منصبه في حال تم عزل إدنالدو رودريغيز إذ يتوقع أن يعفى من منصبه مع بداية الأسبوع المقبل.وشددت الصحيفة: "الوضع دقيق للغاية إلا أن قادة الاتحاد البرازيلي يحاولون تجاوزه لضمان تولي مهمة قيادة المنتخب البرازيلي نحو مونديال 2026، وأولوية الاتحاد الآن هي إتمام توقيع العقد مع المدرب الإيطالي خلال الأسبوع المقبل".وكان أنشيلوتي قد شهد موسما مخيبا بعد خروج ريال من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسارته أمام برشلونة في نهائي وكأس السوبر الإسباني.كما ويتخلف ريال مدريد بفارق 4 نقاط عن متصدر .