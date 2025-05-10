كأس العرب لكرة اليد.. منتخب العراق يتعادل مع نظيره التونسي

وشهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ، تقدم المنتخب بنتيجة 41 – 15، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 28- 28.وجرت المباراة لحساب المراكز الترتيبية لبطولة العرب العاشرة لكرة اليد.