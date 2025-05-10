رونالدو يضع شروطاً للبقاء مع النصر.. تغييرات شاملة

وينتهي تعاقد مع النصر بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، ولم يتم إعلان التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن استمراره مع الفريق.وذكرت تقارير صحفية أن قدّم خارطة تغييرات شاملة، تشمل الجهاز الفني وقائمة اللاعبين الأجانب والمحليين، كشرط أساسي لتجديد عقده حتى صيف عام 2027.وحسب صحيفة "عكاظ" ، فإن رونالدو أوصى بالاستغناء عن عدد من المحترفين غير المؤثرين، أبرزهم الحارس البرازيلي بينو، والمهاجم أنجيلو، والجناح ويسلي من فئة المواليد، مقابل الإبقاء على الركائز الهجومية مثل ، أوتافيو ومارسيلو .وأضافت أن رونالدو طالب ببيع أو عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين، بهدف تقليص التكدس ورفع الكفاءة، ضمن خطة فنية بميزانية تقارب 300 مليون ريال.وعلى مستوى الجهاز الفني، ذكر "عكاظ" أن الدون عبّر عن استيائه من المدرب ، مشيراً إلى افتقاره للمرونة والشخصية التنافسية، مطالباً بتعيين جهاز فني أوروبي محترف ومدير رياضي من طراز عالٍ يُمنح صلاحيات كاملة، وذلك تحت إشراف لجنة فنية مستقلة.وأشارت إلى أن هذه التحولات تأتي في ظل انتعاش الوضع المالي للنصر، حيث تشير التقديرات إلى أن إيرادات النادي ستتجاوز 800 مليون ريال بعد سداد الالتزامات السابقة والتي أعلن عنها، ما يمنح مرونة إستراتيجية في التعاقدات والتجديد.وأنهت "عكاظ" تقريرها بالتأكيد على أن التصرفات الجادة لرونالدو تعكس حجم الالتزام بالمشروع، إذ ألغى عشاءً مع المغني دافيدو عقب خسارة الفريق من الاتحاد، احتجاجاً على الأداء، ما يؤكد رغبته في بيئة تنافسية تليق بتاريخه.يذكر أن رونالدو (40 عاماً) تألق في الموسم الحالي بتسجيل 33 هدفاً في 39 مباراة لعبها بجميع المسابقات.