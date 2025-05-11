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الكلاسيكو الأخطر هذا الموسم.. صدام جديد بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم

رياضة

2025-05-11 | 03:09
الكلاسيكو الأخطر هذا الموسم.. صدام جديد بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم
303 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد بفارق 4 نقاط، برصيد 75 نقطة، لذلك قد يأخذ سباق اللقب منعطفًا حاسمًا عندما يتواجه العملاقان في الكلاسيكو اليوم الأحد، ففوز الكتلان قد يُحسم اللقب تقريبًا، بينما فوز ريال مدريد سيُقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، مُمهّدًا لنهاية مُثيرة للموسم.

لماذا يعد هذا الكلاسيكو الأهم منذ سنوات؟
شهدنا 3 مباريات كلاسيكم هذا الموسم، كل منها أكثر أهمية من سابقتها، والآن الموسم بأكمله يُركّز على هذه المباراة الرابعة.

هناك أكثر من سبب يجعل هذه القمة هي الأكثر أهمية، أول تلك الأسباب أن كل فريق عقبة في طريق الآخر في التنافس المحلي بعد الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا، برشلونة هذا الموسم فاز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وحصل على البطولة، وفاز على ريال مدريد في نهائي كأس الملك وتحصل على البطولة، وفاز على غريمه في ذهاب الليغا، والكلاسيكو غدًا هو نهائي الدوري الإسباني.

نادرًا ما حدث أن يكون هناك موسم حاسم على البطولات بشكل مباشر، كما كان من النادر أن تقام مباريات الكلاسيكو في هذا الوقت المتأخر من الموسم، الآن نحن في الجولة 35، ولا يزال لقب الدوري في متناول اليد: برشلونة متقدم بأربع نقاط وريال مدريد متمسك بالأمل، على أمل الفوز بهذه المباراة وانهيار برشلونة في المباريات الثلاث التي تليها.

أقرب تاريخ لهاذا الموعد المتأخر من الكلاسيكو يعود إلى أبريل/ نيسان 2012، والجولة 35 في ملعب كامب نو. كان هذا من أبرز مباريات الكلاسيكو من نواحٍ عديدة، ذروة التنافس بين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو، وصورة شهيرة واحدة: إشارة رونالدو لجمهور برشلونة "اهدأ، اهدأ"، بعد تسجيله هدف الفوز، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1، وبعد أسبوع، فاز بالدوري برقم قياسي بلغ 100 نقطة و121 هدفًا.

كيليان مبابي خلال مواجهة سابقة أمام برشلونة
في 2 مايو/ أيار 2009، في الجولة 34، سحق برشلونة ريال مدريد بنتيجة 6-2 على ملعب سانتياغو برنابيو. سجل ميسي وتييري هنري هدفين في أداء يُمكن القول إنه الأبرز في حقبة غوارديولا. لكن لم يكن هذا الفوز حاسمًا تمامًا -حيث أُعلن برشلونة بطلًا بعد أسبوعين- لكن النتيجة المذهلة لم تترك مجالًا للشك في اتجاه السباق.

برشلونة الآن هو القادر على إخراج الريال من الموسم بصفر بطولات، وهو ما سيشكل ضربة قوية للنادي الملكي، أما نجاح الريال في الفوز فسيعني أن موسم ومشروع هانز فليك قد يتلقى صفعة أخرى في أقل من أسبوع، بخروجه من أهم بطولتين.

احتمالات التتويج
فوز برشلونة سيرفع رصيده إلى 82 نقطة، ويترك ريال مدريد عند 75 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات، وسيحتاج برشلونة إلى حصد ثلاث نقاط إضافية للفوز باللقب، وهو ما قد يحدث أمام جاره إسبانيول يوم الخميس، إلا إذا فشل ريال مدريد في الفوز على مايوركا في اليوم السابق، علمًا أن المواجهات المباشرة هي التي تدخل في حسابات التتويج بعد رصيد النقاط، وبرشلونة متفوق ذهابًا بـ 4-0.

إذا فاز ريال مدريد في كلاسيكو اليوم، سيُفتح باب المنافسة على اللقب على مصراعيه، حيث سيبقى برشلونة عند 79 نقطة، وسيرتفع رصيده إلى 78 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات. ومرة أخرى، نظريًّا، تبدو مباريات ريال مدريد أكثر ملاءمة من برشلونة.

برشلونة سيسافر إلى إسبانيول الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 12 مباراة على أرضه -وإن كانت الأخيرة، 2-1 أمام ريال بيتيس- ثم سيواجه فريقين قويين حقًّا، هما فياريال وأتلتيك بيلباو. وإذا تغلب ريال مدريد، بطريقة ما، على برشلونة بأربعة أهداف أو أكثر، فسيفقد برشلونة أيضًا أفضلية المواجهات المباشرة.
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الكلاسيكو الأخطر هذا الموسم

صدام جديد بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم

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