مفاجأة مدوية.. اجتماع بين ريال مدريد وحكم الكلاسيكو!

وأسندت التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم مسؤولية إدارة إلى الحكم ، الذي يستعد للظهور الخامس تاريخيًا في مباريات الكلاسيكو، بعدما أدار 4 مباريات سابقة.يجتمع مع حكم الكلاسيكو هيرنانديزاجتمع ريال مع حكم الكلاسيكو هيرنانديز على هامش لجنة إصلاح التحكيم الإسباني، التي عُقِدت في مقر رابطة بحضور الرئيس تيباس الخميس، حسب (MD).تناول الاجتماع عدة محاور متعلقة بتحسين التحكيم الإسباني وتطوير جودته، مثل إدخال أدوات ، وقد حضرت بيغونيا سانث نائب في ريال مدريد، ممثلة عن النادي في الاجتماع.اجتماع مثير للجدل قبل الكلاسيكوأسال هذا الاجتماع الكثير من الحبر في أوراق الصحافة وفي منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، لا سيما أنه جاء قبل يومين فقط من مباراة الكلاسيكو المصيرية المشتعلة بين العملاقين.وأثار الاجتماع العديد من التساؤلات، في ظل التوترات العلنية بين والحكام، في حين أن الحكم هيرنانديز نفسه له ماضٍ سيئ مع الميرينغي بسبب حالات مثيرة للجدل، منها طرد في موسم 2015-2016.تاريخ الحكم هيرنانديز مع ريال مدريد وبرشلونةأدار الحكم هيرنانديز 37 مباراة لبرشلونة في الليغا، وحقق معه الفريق الكتالوني نسبة انتصارات بلغت 57%، فيما تكبد فقط 4 خسائر، مع إشهار 81 بطاقة صفراء و4 حمراوات في وجه لاعبي .على الجانب الآخر، أدار حكم جزر الكناري 35 مباراة لريال مدريد، وحقق معه نسبة انتصارات ناهزت 57% لكن مع تعرّض الريال لتسع خسائر، مع إشهار 84 بطاقة صفراء و4 حمراوات، والمثير أن آخر مباراة كلاسيكو أداراها هيرنانديز تعود إلى ست سنوات مضت.تنطلق المباراة في الخامسة والربع عصرًا بتوقيت والدوحة ومكة، اليوم الأحد في ملعب (مونتجويك الأولمبي) عقر دار البارسا بإقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، من أجل تحديد مصير لقب الليغا.فوز البارسا بالكلاسيكو سيحسم له اللقب عمليًا، حيث سيتقدم في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الريال قبل 3 جولات من النهاية، أما فوز الفريق الملكي فسيشعل المنافسة ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة.