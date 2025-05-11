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مفاجأة مدوية.. اجتماع بين ريال مدريد وحكم الكلاسيكو!

رياضة

2025-05-11 | 04:04
مفاجأة مدوية.. اجتماع بين ريال مدريد وحكم الكلاسيكو!
2,617 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

اجتمع نادي ريال مدريد مع حكم الكلاسيكو أليخاندرو خوسيه هيرنانديز قبل المباراة المصيرية أمام برشلونة الأحد، في قمة لقاءات المرحلة 35 من الدوري الإسباني 2024-2025.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم مسؤولية إدارة الكلاسيكو إلى الحكم هيرنانديز، الذي يستعد للظهور الخامس تاريخيًا في مباريات الكلاسيكو، بعدما أدار 4 مباريات سابقة.

ريال مدريد يجتمع مع حكم الكلاسيكو هيرنانديز
اجتمع ريال مدريد مع حكم الكلاسيكو هيرنانديز على هامش لجنة إصلاح التحكيم الإسباني، التي عُقِدت في مقر رابطة الليغا بحضور الرئيس خافيير تيباس الخميس، حسب (MD).

تناول الاجتماع عدة محاور متعلقة بتحسين التحكيم الإسباني وتطوير جودته، مثل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي، وقد حضرت بيغونيا سانث نائب المدير العام في ريال مدريد، ممثلة عن النادي في الاجتماع.

اجتماع مثير للجدل قبل الكلاسيكو
أسال هذا الاجتماع الكثير من الحبر في أوراق الصحافة الإسبانية وفي منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، لا سيما أنه جاء قبل يومين فقط من مباراة الكلاسيكو المصيرية المشتعلة بين العملاقين.

وأثار الاجتماع العديد من التساؤلات، في ظل التوترات العلنية بين الريال والحكام، في حين أن الحكم هيرنانديز نفسه له ماضٍ سيئ مع الميرينغي بسبب حالات مثيرة للجدل، منها طرد راموس في كلاسيكو موسم 2015-2016.

تاريخ الحكم هيرنانديز مع ريال مدريد وبرشلونة
أدار الحكم هيرنانديز 37 مباراة لبرشلونة في الليغا، وحقق معه الفريق الكتالوني نسبة انتصارات بلغت 57%، فيما تكبد فقط 4 خسائر، مع إشهار 81 بطاقة صفراء و4 حمراوات في وجه لاعبي البارسا.
على الجانب الآخر، أدار حكم جزر الكناري 35 مباراة لريال مدريد، وحقق معه الملكي نسبة انتصارات ناهزت 57% لكن مع تعرّض الريال لتسع خسائر، مع إشهار 84 بطاقة صفراء و4 حمراوات، والمثير أن آخر مباراة كلاسيكو أداراها هيرنانديز تعود إلى ست سنوات مضت.

تنطلق المباراة في الخامسة والربع عصرًا بتوقيت بغداد والدوحة ومكة، اليوم الأحد في ملعب (مونتجويك الأولمبي) عقر دار البارسا بإقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، من أجل تحديد مصير لقب الليغا.

فوز البارسا بالكلاسيكو سيحسم له اللقب عمليًا، حيث سيتقدم في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الريال قبل 3 جولات من النهاية، أما فوز الفريق الملكي فسيشعل المنافسة ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة.
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مفاجأة مدوية

اجتماع بين ريال مدريد وحكم الكلاسيكو!

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