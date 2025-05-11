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قبيل كلاسيكو الرجال.. سيدات برشلونة يتوجن بالدوري الإسباني
رياضة
2025-05-11 | 08:44
303 شوهد
أحرز برشلونة لقب
الدوري الإسباني
للسيدات للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز الساحق 9-0 على
ريال بيتيس
اليوم الأحد.
وفي دفعة معنوية قبل
كلاسيكو
المرتقب ضد
ريال مدريد
في
الدوري الإسباني
للرجال، حصد الفريق الكاتالوني لقب السيدات للمرة السادسة توالياً.
وسجلت
كلاوديا بينا
ثلاثة أهداف (هاتريك) كما أحرزت
إيفا
باجور وأليكسيا بوتياس هدفين لكل منهما، فيما جاء هدف واحد عن طريق كل من أيتانا بونماتي وإسمي بروغتس.
وتلقى الفريق سيدات التهنئة من صفحة فريق الرجال على منصة إكس فور انتهاء المباراة وضمان التتويج بلقب الدوري لموسم 2024-2025.
ويأمل جمهور برشلونة أن يجمع النادي بين لقبي الرجال والسيدات، حيث ينفرد فريق المدرب
هانزي فليك
بقمة
الليغا
بفارق 4 نقاط عن
ريال
مدريد
حامل اللقب قبل آخر 4 جولات.
وسيصبح برشلونة على أعتاب التتويج بلقب الليغا إذا خرج بالانتصار على ريال مدريد اليوم الأحد، حيث تنطلق المباراة الساعة 17:15 بتوقيت
العراق
والسعودية ومصر.
Alsumaria Tv
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