قبيل كلاسيكو الرجال.. سيدات برشلونة يتوجن بالدوري الإسباني

وفي دفعة معنوية قبل المرتقب ضد في للرجال، حصد الفريق الكاتالوني لقب السيدات للمرة السادسة توالياً.وسجلت ثلاثة أهداف (هاتريك) كما أحرزت باجور وأليكسيا بوتياس هدفين لكل منهما، فيما جاء هدف واحد عن طريق كل من أيتانا بونماتي وإسمي بروغتس.وتلقى الفريق سيدات التهنئة من صفحة فريق الرجال على منصة إكس فور انتهاء المباراة وضمان التتويج بلقب الدوري لموسم 2024-2025.ويأمل جمهور برشلونة أن يجمع النادي بين لقبي الرجال والسيدات، حيث ينفرد فريق المدرب بقمة بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب قبل آخر 4 جولات.وسيصبح برشلونة على أعتاب التتويج بلقب الليغا إذا خرج بالانتصار على ريال مدريد اليوم الأحد، حيث تنطلق المباراة الساعة 17:15 بتوقيت والسعودية ومصر.