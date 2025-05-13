قرر الإيطالي مدرب الذي سيقود منتخب في الفترة المقبلة إعادة نجم إلى منتخب السيليساو.

وتوصل إلى اتفاق مع إدارة للرحيل بنهاية الموسم الحالي على أن يقود منتخب .

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو ، المتخصص فس أخبار الانتقالات، فإن القرار الأول لأنشيلوتي مع البرازيل هو إعادة نجم وسط إلى منتخب السامبا.

ولقد تمتع أنشيلوتي وكاسيميرو دوماً بعلاقة طيبة خلال عملهما في في فترتين الأولى من 2013 إلى 2015 والثانية في موسم 2021-2022 قبل انتقال اللاعب البرازيلي إلى ملعب "أولد ترافورد".

وتأتي رغبة أنشيلوتي في إعادة كاسيميرو كونه يريد عدد من اللاعبين القادة داخل صفوف فريقه الجديد.

ولم يلعب كاسيميرو أي مباراة مع منتخب البرازيل منذ عام 2023 ولقد تحدثت تقارير عقب خروج البرازيل من ربع نهائي 2022 ضد كرواتيا عن تفكير نجم الوسط المخضرم في الاعتزال دولياً.

وبالتزامن مع قدوم أنشيلوتي إلى البرازيل تحسنت مستويات كاسيميرو الذي استعاد بريقه القديم في حملة تأهل إلى نهائي .

ويأتي تعيين أنشيلوتي لقيادة السامبا من أجل قيادة حلم السيليساو باستعادة لقب كأس العالم في في صيف 2026.

ولم تحقق البرازيل لقب المونديال منذ نسخة 2002 في واليابان حين توجت على حساب بفوز 2-0.



