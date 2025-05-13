"نجوم العراق".. الزوراء يتمسك بالصدارة والشرطة يواصل الملاحقة

تمكن فريق ، مساء الثلاثاء، من التغلب على مضيفه ، فيما عاد الشرطة بثلاث نقاط من في لكرة القدم.

وفاز النوارس بهدفين نظيفين على المملكة في . وفي محافظة ، فاز فريق الشرطة بأربعة أهداف نظيفة على مضيفه فريق . وبهذه النتائج يواصل تصدره لفرق الدوري برصيد 71 نقطة، وهي ذاتها نقاط الشرطة مع فارق المواجهات بين الفريقين.