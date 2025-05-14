تأجيل مؤتمر الاستراتيجية الجديدة لدوري نجوم العراق

وذكر بيان للاتحاد ورد لـ ، أنه "قرر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم تأجيلَ مؤتمر الاستراتيجية الجديدة لدوري نجوم والدوري الممتاز وإطلاق المسابقة الجديدة إلى يوم (24/5/2025)".وأضاف البيان، أن "ذلك بسبب صعوبةِ وصول أغلب ممثلي الأندية بسببِ انعقادِ القمةِ العربية في العاصمةِ ، وطلبهم تحديد موعد جديد".