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تأجيل مؤتمر الاستراتيجية الجديدة لدوري نجوم العراق
رياضة
2025-05-14 | 10:50
284 شوهد
أعلن
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، اليوم الأربعاء، تأجيل مؤتمر الاستراتيجية الجديدة لدوري نجوم
العراق
والدوري الممتاز.
وذكر بيان للاتحاد ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "قرر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم تأجيلَ مؤتمر الاستراتيجية الجديدة لدوري نجوم
العراق
والدوري الممتاز وإطلاق المسابقة الجديدة إلى يوم (24/5/2025)".
وأضاف البيان، أن "ذلك بسبب صعوبةِ وصول أغلب ممثلي الأندية بسببِ انعقادِ القمةِ العربية في العاصمةِ
بغداد
، وطلبهم تحديد موعد جديد".
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