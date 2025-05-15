"عالية الخطورة".. قرارات صادمة قبل مباراة إسبانيول وبرشلونة

ويواجه منافسه إسبانيول في الديربي الكتالوني، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من ، وذلك على ملعب "كورنيلا"، إسبانيول.ويتصدر برشلونة ترتيب بـ82 نقطة، بعد انتصاره في على بالجولة الماضية.ويأتي إسبانيول في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 39 نقطة.وأجّل ريال تتويج برشلونة باللقب، حيث تغلب على ريال مايوركا بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة للقاء، وكان بإمكان حسم اللقب حال تعثر في مباراته، مساء الأربعاء.وحال فوزه في لقاء اليوم، سيتوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.وأكد نادي إسبانيول، في بيان أصدره أنه لن يُسمح بإدخال أي رموز خاصة بنادي برشلونة خلال مباراة الديربي، اليوم الخميس، وذلك بعد أن صنّفت لجنة مكافحة العنف المباراة على أنها "عالية الخطورة".وقال في بيان ضمن توصياته قبل اللقاء: "لن يُسمح بدخول الملعب بقُمصان أو أوشحة أو أي رموز تعريفية بنادي برشلونة"، كما أوصى جماهيره بالحضور المبكر "لتسهيل عمليات التفتيش والدخول إلى الملعب".وأوضحت صحيفة "آس" أن هذا المشهد تكرر خلال الموسم الحالي عندما حل إسبانيول ضيفا على جيرونا في ملعب "مونتيليفي"، حيث مُنع أي شخص يرتدي رموزا بالأبيض والأزرق من دخول المناطق خارج المدرجات المخصصة للجماهير الزائرة، بما في ذلك الأطفال.وأضاف التقرير: "بهذا الإجراء، يتم تفادي أحد المواقف الصدامية التي كان من الممكن أن تحدث داخل الملعب، خاصة بعد الحادثة المؤسفة التي وقعت قبل عامين عندما اقتحم المشجعون أرضية الملعب، إثر احتفال لاعبي برشلونة بلقب الدوري في وسط الملعب، رغم الاتفاق المسبق بعدم القيام بذلك، وهو سيناريو قد يتكرر يوم الخميس".