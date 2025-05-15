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تأجيل الانطلاق.. ما قصة البطولة الكروية الجديدة في العراق؟
رياضة
2025-05-15 | 03:06
المصدر:
الصباح
863 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
وجَّه
اتحاد كرة القدم
الدعوة إلى رؤساءِ أنديةِ
دوري نجوم العراق
والدوري المُمتاز لحُضور المؤتمرِ الذي يقام في مقره يوم الخامس والعشرين من أيار الحالي، للكشفِ عن الخطةِ الاستراتيجيّة الخاصة بدوري نجوم
العراق
، الذي يتزامنُ مع إطلاقِ بطولةٍ جديدةٍ مستحدثةٍ إلى جانبِ بطولتي الدوري والكأس.
وبحسب المعلومات، فإنَّ البطولة الجديدة ستشهد مشاركة
ثمانية
أندية يتم توزيعها بين مجموعتين بواقع أربعة أندية في كل واحدة ويتأهل أول ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
كما أنَّ الأندية الثمانية التي ستشارك في المسابقة هي الفرق الستة الأولى في ختام جدول ترتيب
دوري نجوم العراق
للموسم الحالي (2024 – 2025)، بالإضافة إلى
بطل
ووصيف مسابقة الكأس للموسم الحالي أيضاً.
وسيحدد
اتحاد كرة القدم
الخامس والعشرين من آب المقبل موعداً لانطلاق المسابقة الجديدة، مختتماً حديثه بالتأكيد على أنَّ إقامة البطولة في هذا التوقيت هدفها منح الأندية فرصة الإعداد بشكل جيد ومثالي قبيل انطلاق الموسم الجديد المؤمل أن يبدأ
منتصف
أيلول المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المؤتمر سيشهدُ العديدَ من الفعالياتِ المهمةِ التي تصبُّ في صالح عملِ الأندية في المسابقتين، منها العملُ في القطاعين السمعيّ والبصريّ، ومكافحةُ القرصنةِ والتسويق والأنشطة التجارية، والتواصل والعلاقات العامة والرقمية، واللعب الماليّ النظيف، وإدارة ifa -isL.
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