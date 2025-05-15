تأجيل الانطلاق.. ما قصة البطولة الكروية الجديدة في العراق؟

وبحسب المعلومات، فإنَّ البطولة الجديدة ستشهد مشاركة أندية يتم توزيعها بين مجموعتين بواقع أربعة أندية في كل واحدة ويتأهل أول ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.كما أنَّ الأندية الثمانية التي ستشارك في المسابقة هي الفرق الستة الأولى في ختام جدول ترتيب للموسم الحالي (2024 – 2025)، بالإضافة إلى ووصيف مسابقة الكأس للموسم الحالي أيضاً.وسيحدد الخامس والعشرين من آب المقبل موعداً لانطلاق المسابقة الجديدة، مختتماً حديثه بالتأكيد على أنَّ إقامة البطولة في هذا التوقيت هدفها منح الأندية فرصة الإعداد بشكل جيد ومثالي قبيل انطلاق الموسم الجديد المؤمل أن يبدأ أيلول المقبل.تجدر الإشارة إلى أنَّ المؤتمر سيشهدُ العديدَ من الفعالياتِ المهمةِ التي تصبُّ في صالح عملِ الأندية في المسابقتين، منها العملُ في القطاعين السمعيّ والبصريّ، ومكافحةُ القرصنةِ والتسويق والأنشطة التجارية، والتواصل والعلاقات العامة والرقمية، واللعب الماليّ النظيف، وإدارة ifa -isL.