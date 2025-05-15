رابطة الدوري الإنجليزي تستبعد غوارديولا من جائزة أفضل مدرب

وضمت القائمة كلا من نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام فورست ومواطنه فيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون، والهولندي أرني سلوت لليفربول، والإنجليزي إيدي هاو مدرب ، والدنماركي مدرب برينتفورد.ويعد أرني سلوت الأوفر حظا للفوز بالجائزة بعد قيادته فريق لحصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما وضعه في مصاف المدربين الكبار بالبطولة.في المقابل، شهدت القائمة استبعاد الإسباني ، من دائرة المرشحين، نتيجة التذبذب الذي ظهر به فريقه خلال الموسم، والنتائج المتراجعة مقارنة بالمواسم السابقة.يذكر أن كان قد هيمن على الجائزة في السنوات الأخيرة، حيث حقق لقب أفضل مدرب في خمس من آخر سبع مواسم.