أول رد من ميسي بعد تتويج برشلونة بلقب الليغا

وكتب ميسي تعليقا مقتضبا على منشور رسمي نشره الحساب الرسمي لبرشلونة احتفالا بالتتويج، قال فيه ببساطة: "تهانينا"، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا من الجماهير.وحسم برشلونة لقب رسميا أمس الخميس، بعد الفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الجولة 36، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ويوسع الفارق مع إلى 7 نقاط قبل جولتين من ختام الموسم. وسجل هدفي اللقاء كل من لامين جمال وفيرمين .ويعد هذا اللقب هو الـ28 في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني، في حين أن ميسي نفسه سبق وأن توج بالليغا 10 مرات بقميص "البلوغرانا"، كان آخرها موسم 2018-2019، قبل رحيله في صيف 2021 إلى ، ومن ثم إلى الأمريكي في 2023.بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، حقق برشلونة موسما محليا استثنائيا، إذ فاز بلقب الدوري إلى جانب وكأس السوبر الإسباني، مكملا ثلاثية محلية للمرة الأولى في تاريخه.كما يواصل الفريق سلسلة نتائجه المميزة محليا، حيث لم يتعرض لأي خسارة في الليغا منذ 2024، وحقق حتى الآن 27 فوزا و4 تعادلات مقابل 5 هزائم.وينتظر برشلونة مواجهتين أمام وأتلتيك في الجولتين الأخيرتين من المسابقة، في سعيه لتعزيز أرقامه القياسية وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.