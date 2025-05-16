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أول رد من ميسي بعد تتويج برشلونة بلقب الليغا
رياضة
2025-05-16 | 03:35
2,807 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
في أول رد فعل له عقب تتويج
نادي برشلونة
بلقب
الدوري الإسباني
لموسم 2024-2025، قدم
ليونيل ميسي
أسطورة الفريق وهدافه التاريخي تهنئته للنادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".
وكتب ميسي تعليقا مقتضبا على منشور رسمي نشره الحساب الرسمي لبرشلونة احتفالا بالتتويج، قال فيه ببساطة: "تهانينا"، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا من الجماهير.
وحسم برشلونة لقب
الليغا
رسميا أمس الخميس، بعد الفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الجولة 36، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ويوسع الفارق مع
ريال مدريد
إلى 7 نقاط قبل جولتين من ختام الموسم. وسجل هدفي اللقاء كل من لامين جمال وفيرمين
لوبيز
.
ويعد هذا اللقب هو الـ28 في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني، في حين أن ميسي نفسه سبق وأن توج بالليغا 10 مرات بقميص "البلوغرانا"، كان آخرها موسم 2018-2019، قبل رحيله في صيف 2021 إلى
باريس سان جيرمان
، ومن ثم إلى
إنتر ميامي
الأمريكي في 2023.
بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، حقق برشلونة موسما محليا استثنائيا، إذ فاز بلقب الدوري إلى جانب
كأس ملك إسبانيا
وكأس السوبر الإسباني، مكملا ثلاثية محلية للمرة الأولى في تاريخه.
كما يواصل الفريق سلسلة نتائجه المميزة محليا، حيث لم يتعرض لأي خسارة في الليغا منذ
ديسمبر
2024، وحقق حتى الآن 27 فوزا و4 تعادلات مقابل 5 هزائم.
وينتظر برشلونة مواجهتين أمام
فياريال
وأتلتيك
بلباو
في الجولتين الأخيرتين من المسابقة، في سعيه لتعزيز أرقامه القياسية وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.
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